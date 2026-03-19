În ultimele săptămâni, specialiștii în securitate au semnalat o creștere a cazurilor legate de așa-numita escrocherie „firul invizibil”. Această metodă nu implică tehnici sofisticate de hacking, ci se bazează pe manipularea fizică a bancomatului și pe exploatarea neatenției utilizatorilor. Infractorii introduc un fir subțire de nailon, aproape imposibil de observat, în fanta destinată cardului. Firul nu împiedică citirea cardului, astfel că tranzacția pare să decurgă normal.

Problema apare atunci când bancomatul nu mai returnează cardul. Victima este convinsă că aparatul are o defecțiune, iar în acel moment intervine un complice, care se oferă să ajute și sugerează reintroducerea PIN-ului sau repetarea operațiunii, cu scopul real de a afla codul de securitate.

După ce victima pleacă, convinsă că și-a blocat cardul, infractorul recuperează cardul folosind firul de nailon și, având deja codul PIN, poate retrage bani din cont.

Pentru a nu cădea pradă escrocilor, este important să inspectezi bancomatul înainte de utilizare, asigurându-te că nu există anomalii sau rezistențe neobișnuite la introducerea cardului. În cazul în care mișcarea cardului nu este lină, cel mai bine este să nu folosești aparatul. Bancomatele moderne permit plata contactless, o opțiune mai sigură decât introducerea cardului. Fii atent la persoanele care se află în apropierea bancomatului fără motiv aparent și acoperă tastatura atunci când introduci codul PIN. Dacă cardul se blochează, nu părăsi zona; cere ajutorul personalului băncii sau contactează poliția pentru a evita orice risc.

De altfel, un caz de escrocherie informatică a condus la arestarea preventivă a unui bărbat din județul Vâlcea, suspectat că a fraudat conturile mai multor persoane. Faptele s-au desfășurat între decembrie 2025 și februarie 2026, iar ancheta este instrumentată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Prejudiciul total depășește 168.000 de lei, sumă retrasă ilegal din conturile victimelor. Escrocheria a fost pusă în aplicare printr-o metodă care exploatează încrederea oamenilor în serviciile de curierat, folosind mesaje aparent legitime pentru a colecta date sensibile. Potrivit anchetatorilor, suspectul a transmis SMS-uri către mai multe persoane, incluzând un link care părea a proveni din partea unei firme de livrări.

Mesajele solicitau completarea unor informații necesare pentru livrarea unui colet, precum adresa exactă și, în mod fraudulos, datele cardului bancar. Victimele care au accesat linkul și au introdus informațiile cerute au oferit, fără să știe, acces direct la conturile lor bancare. După ce obținea aceste date, inculpatul efectua tranzacții neautorizate, retrăgând sume importante de bani. Ulterior, persoanele păgubite constatau dispariția fondurilor din conturi, fără a înțelege inițial cum le-au fost compromise datele.

Investigația desfășurată de procurori a scos la iveală amploarea escrocheriei, care a implicat un număr mare de acțiuni distincte desfășurate pe parcursul a aproape două luni. Oamenii legii au documentat în detaliu modul de operare și numărul tranzacțiilor ilegale efectuate de suspect. În urma probelor administrate, anchetatorii au stabilit că inculpatul este responsabil pentru 133 de acte de acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare frauduloase în formă continuată, dintre care cinci acte au fost încadrate ca tentative.

Procurorii au subliniat că accesarea sistemelor informatice ale instituțiilor bancare s-a realizat fără drept, folosind datele obținute prin inducerea în eroare a victimelor, iar întreaga activitate infracțională a fost construită pe o schemă de manipulare bine organizată. Marți, suspectul a fost arestat preventiv, măsură dispusă având în vedere gravitatea faptelor și numărul ridicat de victime. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor alte persoane implicate.