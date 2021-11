Atenție maximă în timpul cumpărăturilor de zi cu zi. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor avertizează oamenii cu privire la produsele alimentare din magazine. Autoritatea a informat că în acest an a fost înregistrată o creștere semnificativă a alertelor alimentare. În prezent, sute de tone de produse alimentare contaminate au fost retrase din supermarketurile românești.

Salmonella face ravagii în România

ANSVSA a anunțat public că neregulile găsite în majoritatea magazinelor din țară au fost cauzate de carnea de păsare contaminată cu salmonella. În urma analizelor de laborator, au fost descoperite două tulpini extrem de virulente.

„Suntem extrem, extrem de îngrijoraţi, o îngrijorare care nu a mai fost de câţiva ani pe ceea ce înseamnă carnea de pasăre. Îngrijorarea noastră este că sute de kilograme au ajuns în frigiderele şi congelatoarele românilor. Avem două depozite în România la care am aplicat şi altfel de măsuri pentru că am constatat apariţia consecutivă într-o săptămână a 2-3-4 loturi de carne cu salmonella, cu cele două serotipuri.

Ne ducem la 100 de tone de carne de pasăre retrase de pe piaţă şi îngrijorarea noastră este că sute de kilograme au ajuns în frigiderele şi congelatoarele românilor. Am dispus imediat măsuri de retragere şi rechemare de la consumatori.

Încercăm să informăm consumatorul despre tipul produsului, lotul, elementele de indentificare, astfel încât aceştia să îl poată returna magazinului, dar cel mai important sfat către consumatori atunci când gătesc carnea de pui este să fie tratat termic la peste 70 grade câteva minute, pentru că această bacterie se distruge.

Este important să achiziţionăm carnea de pasăre din locuri autorizate sau de la producătorii locali pe care îi cunoaştem. Noi am notificat colegii polonezi să identifice şi să elimine cauza, care poate fi la ferme, pe o problemă de igienă, sau de contaminare la abator, în depozit, dar şi în timpul transportului”, a declarat Mihai Ponea, vicepreședinte ANSVSA într-un interviu oferit agerpres.ro.

ANSVSA demarează controale în supermarketuri

Din cauza situației actuale, Mihai Ponea a explicat că Programul Naţional Strategic va suferi anumite modificări. Astfel că în regiunile în care în ultimii ani nu au fost înregistrate alerte alimentare, verificările ANSVSA nu vor fi exagerat de exigente. În schimb, această regulă nu se va aplica pe segmentele unde s-au înmulţit reclamațiile consumatorilor.

„Anul acesta am avut o creştere cu 30-40% a alertelor alimentare, pe anumite segmente, şi sute de tone de produse alimentare contaminate retrase de pe piaţă. Îngrijorarea numărul 1 a serviciilor veterinare din România este contaminarea cu salmonella şi în special cu cele două serotipuri: salmonella enteritidis şi salmonella typhimorium. Sunt peste 1.000 de serotipuri de salmonella, dar acestea două sunt extrem de periculoase, provoacă toxiinfecţii alimentare destul de grave, iar după examenele de detecţie am constatat apariţia celor două tulpini extrem de virulente.

Încă din luna august am făcut o analiză pe Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje (SRAAF) şi am constatat o creştere faţă de 2020 pe alertele cu salmonella. Începând cu luna octombrie am demarat un plan naţional care să vizeze controlul cărnii de pasăre în special provenienţă Polonia, unde creşterea alertelor a fost de peste 40%, dar au mai fost şi din alte state membre, precum Ungaria.

Dacă în ultimii 3-5 ani pe segmentul baruri, de exemplu, nu am avut decât 1% probleme, iar pe segmentul supermarketuri am avut 300%, aici vom creşte frecvenţa controalelor, iar dincolo o vom scădea, în aşa fel încât să eficientizăm echipele de control din România. Programul este deja pe site, îl publicăm la sfârşitul anului şi va demara din anul următor.”, a spus Mihai Ponea.