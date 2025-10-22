Potrivit unui comunicat al DSVSA Buzău, în luna septembrie inspectorii sanitar-veterinari au verificat 425 de operatori economici de la producție până la comercializare. Controlul a vizat respectarea condițiilor generale de igienă, cerințele de trasabilitate, modul de etichetare a produselor alimentare și stabilirea profilului de risc al operatorilor din domeniul alimentar.

În urma controalelor, inspectorii au identificat mai multe neconformități, printre care deficiențe structurale, lipsa verificării stării de sănătate, monitorizarea insuficientă a temperaturii în spațiile frigorifice, precum și probleme legate de etichetare, depozitare și manipulare a produselor alimentare.

Ca urmare a neregulilor, au fost aplicate 10 amenzi contravenționale în valoare totală de 56.000 de lei și 29 de avertismente. De asemenea, au fost confiscate 9,8 kilograme de produse alimentare de origine animală – inclusiv pește, produse din pește și telemea de vacă – în urma controalelor efectuate la un magazin alimentar și un supermarket, din cauza neconformităților privind etichetarea și modificările organoleptice, conform DSVSA Buzău.

În aceeași perioadă, inspectorii DSVSA Buzău au prelevat peste 300 de probe de produse alimentare pentru a verifica respectarea prevederilor legale. Instituția a intervenit pentru soluționarea a șapte alerte alimentare primite prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje, ca urmare a cărora au fost retrase și distruse 318 ouă suspecte de Salmonella typhimurium.

De asemenea, DSVSA Buzău a gestionat nouă notificări de neconformități primite prin Sistemul de Asistență și Cooperare Administrativă, retrăgând de la comercializare 1.956 de kilograme de carne de porc posibil infectată cu virusul pestei porcine africane, 61 de kilograme de pește cu raport proteina/apă neconform și 21,5 kilograme de miere cu deficiențe de etichetare.