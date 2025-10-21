Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe a conducerii PNL, în care primul subiect discutat a fost organizarea alegerilor parțiale, potrivit informațiilor transmise de prim-vicepreședintele formațiunii, Ciprian Ciucu.

Ciucu a precizat că propriul sondaj, realizat în urmă cu aproximativ o lună și jumătate, îl arată detașat ca opțiune pentru Primăria Capitalei. Totuși, el nu și-a anunțat încă intenția de candidatură, deoarece trebuie să respecte procedurile interne și statutare ale partidului și să se asigure că hotărârea de guvern privind organizarea alegerilor va fi emisă joi.

„Propriul meu sondaj mă arată detaşat ca opţiune pentru Primăria Capitalei. (…) Avem proceduri interne, statutare, pe care trebuie să le parcurg şi mă aştept să văd dacă voi primi sprijinul colegilor mei”, a spus prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu.

Prim-vicepreședintele PNL a subliniat că decizia coaliției de a avea candidați proprii pentru fiecare partid rămâne valabilă, iar membrii PNL au fost informați despre această strategie. Ciprian Ciucu a menționat că va urma procedurile interne pentru a vedea dacă va primi sprijinul colegilor săi înainte de a-și anunța oficial candidatura.

„Data convenită de către toţi a fost 7 decembrie. De asemenea, coaliţia, la nivel politic a decis ca fiecare partid din coaliţie să meargă cu un candidat propriu. Adică toţi vom avea un candidat propriu, aceasta va fi până la urmă decizia şi i-am informat pe colegii din PNL”, a spus Ciucu.

Astfel, alegerile locale parţiale vor avea loc în data de 7 decembrie, în mai multe localităţi din țară. Cel mai important este scrutinul pentru Primăria Capitalei. În aceeaşi zi ar urma să aibă loc şi referendumul pentru pensiile speciale, după respingerea proiectului la Curtea Constituţională a României (CCR).