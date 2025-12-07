Alegerile pentru Primăria Capitalei aduc o competiție extrem de strânsă, cu evoluții electorale dinamice și diferențe mici între principalii candidați, arată un sondaj CURS–Avangarde realizat înaintea votului de duminică, 7 decembrie 2025.

Bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și alege Primarul General, iar sociologii anticipează o confruntare disputată. Consorțiul CURS – Avangarde va prezenta exit poll-ul la închiderea secțiilor de votare, după o zi în care sondajele preelectorale au indicat o competiție tot mai strânsă în vârful clasamentului.

Înainte de debutul votului, sociologul Marius Pieleanu a prezentat public datele unei cercetări realizate pe 4 decembrie, explicând că scopul studiului este de a oferi o bază științifică pentru comparația cu rezultatele oficiale ce vor fi cunoscute după numărarea voturilor.

Acesta a precizat că, potrivit estimărilor, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu sunt candidații cu cea mai bună dinamică electorală.

Pieleanu a arătat că Băluță ar fi cotat cu 27%, iar Ciprian Ciucu cu 24%, menționând că doar cei doi ar avea o creștere constantă a bazinelor electorale. Sociologul a accentuat că avansul lui Băluță ar depăși marja de eroare, ceea ce ar exclude ideea unei egalități statistice.

„Acestea sunt datele cercetării noastre: Daniel Băluţă – 27%, Ciprian Ciucu – 24%. Ei sunt singurii contracandidaţi care înregistrează o dinamică electorală progresivă. Cresc cele 2 bazine ale lor. Ambii sunt în creştere. (Avansul lui Daniel Băluță) nu reprezintă o egalitate statistică, fiind în afara marjei de eroare”, a explicat Marius Pieleanu.

În schimb, candidatul USR, Cătălin Drulă, ar înregistra o scădere până la aproximativ 21%, iar Anca Alexandrescu s-ar menține în jurul valorii de 18%, pe care Pieleanu a asociat-o parțial fenomenului „spiralei tăcerii”, în care alegătorii evită să își declare intențiile reale de vot.

Sociologul a mai spus că Ana Ciceală ar trebui urmărită cu atenție, întrucât ar putea obține un scor de peste 5%, iar George Burcea ar putea, la rândul său, să obțină un rezultat surpriză.

„Ana Ciceală trebuie urmărită, va înregistra un scor bun, poate fi mai mare de 5%. Domnul Burcea poate face şi domnia sa o figură frumoasă”, spune sociologul.

Pieleanu a subliniat în mod repetat că datele prezentate sunt estimări și nu reprezintă o numărătoare a voturilor.

El a precizat că studiul a fost realizat ca o măsurare preliminară, menită să fie comparată ulterior cu rezultatele reale, și că echipa care a lucrat la cercetare apreciază calitatea datelor obținute.

„Aceste date sunt rezultatele unei cercetări care nu numără voturile, este o estimare. Este o cercetare pe care consorțiul CURS – Avangarde a realizat-o în data de 4 decembrie, pentru a face încă o măsurare ştiinţifică în vederea comparării lor cu rezultatele efective în urma numărătorii voturilor din data de 7 decembrie. Este o cercetare pe care o organizăm, în principiu am dat rezultatele foarte bune”, a explicat Marius Pieleanu.

Pe buletinul de vot din 7 decembrie se vor regăsi 17 candidați înscriși pentru funcția de Primar General, ordinea fiind stabilită înainte de retragerea independenților Vlad Gheorghe și Orlando Teodorovici. Lista completă a candidaților este următoarea:

Cătălin Drulă (USR);

Daniel Băluță (PSD);

George Burcea (POT – Partidul Oamenilor Tineri);

Ciprian Ciucu (PNL);

Ana Maria Ciceală (Partidul Sănătate Educație Natură Sustenabilitate);

Liviu Gheorghe Floarea (Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache);

Gheorghe Macovei (Partidul România Mare);

Oana Crețu (Partidul Social Democrat Unit);

Mihai Ioan Lasca (Partidul Patrioții Poporului Român);

Rareș Lazăr (Partidul România în Acțiune);

Anca Alexandrescu (candidat independent propus de Alianța electorală ”Dreptate pentru București”);

Dănuț Angelo Trifu (independent);

Eugen Orlando Teodorovici (independent / candidat retras);

Gheorghe Nețoiu (independent);

Vlad Gheorghe (independent / candidat retras);

Angela Negrotă (independent);

Constantin-Titian Filip (independent).