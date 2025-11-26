Pentru a înțelege ce se întâmplă, de fapt, cu producția fotovoltaică în lunile de iarnă și cum influențează tehnologia, unghiul de montaj sau întreținerea performanța unui sistem, am stat de vorbă cu Albert Soare, fondatorul Kilowat, unul dintre specialiștii care explică pe înțelesul tuturor cum funcționează un sistem solar modern și ce pot face românii pentru a obține randament maxim indiferent de anotimp.

Albert Soare, fondator Kilowat: Românii știu deja că panourile fotovoltaice sunt o investiție sigură pe termen lung, iar mulți dintre ei aleg să le instaleze tocmai pentru că funcționează foarte bine și în sezonul rece. Paradoxal, frigul ajută panourile, nu le încurcă. Temperaturile scăzute fac ca celulele fotovoltaice să lucreze mai eficient, cu pierderi electrice mai mici și cu un randament mai bun pentru fiecare rază de lumină.

Iarna, ceea ce limitează producția nu este frigul, ci numărul redus de ore de lumină și poziția mai joasă a soarelui. Panoul absoarbe lumina excelent, doar că are mai puțină de procesat.

Panourile produc energie din lumina soarelui, nu din căldură, iar când sunt reci au o rezistență internă mai mică, ceea ce îmbunătățește performanța. Pentru români, acesta este un avantaj major: chiar dacă zilele sunt scurte, fiecare rază de lumină este convertită mai eficient.

Panourile moderne au un coeficient de temperatură de doar –0.30% până la –0.40%/°C, astfel că vara, când panourile ajung la +60°C, pot pierde până la 15–20% din putere. Iarna, acest dezavantaj dispare complet.

Pe scurt: panourile sunt mai eficiente iarna decât vara, iar românii știu asta – de aceea tot mai mulți aleg să investească în fotovoltaice pentru siguranță, stabilitate și facturi mai mici, indiferent de anotimp.

Iarna apar trei limitări majore:

Număr redus de ore de lumină – zile mai scurte = mai puțină fotogenerare

Unghiul scăzut al soarelui – radiația ajunge mai oblic, deci mai slabă, iar reflexia pe suprafața panourilor crește

Nuanțe atmosferice specifice iernii – nori joși, ceață, smog, umiditate ridicată → difuzie mai mare, radiație directă mai mică.

Albert Soare, fondator Kilowat: Românii știu că iarna nu înseamnă oprirea producției fotovoltaice, iar mulți dintre cei care investesc în sisteme solare caută panouri care să ofere performanță ridicată chiar și în condiții de lumină redusă, cer înnorat și temperaturi scăzute.

În scenarii tipice sezonului rece – lumină difuză, unghi solar mic, aer foarte rece, umiditate și uneori umbrire parțială – diferențele dintre tehnologiile fotovoltaice devin extrem de clare.

Deși toate panourile moderne funcționează iarna, anumite tehnologii sunt vizibil mai eficiente în condiții dificile:

HJT sunt considerate, „Ferrari-ul iernii” — răspund excelent la iradiere difuză și au coeficient termic mic.

N-Type TOPCon sunt foarte stabile, bune în frig și constante la variații de lumină.

P-Type sunt ok, dar se simte diferența în condiții dificile.

Dacă ar fi să aleg pentru un climat rece și noros, HJT este pe primul loc, TOPCon ar fi varianta următoare.



Albert Soare, fondator Kilowat: Românii care vor un sistem fotovoltaic eficient în toate anotimpurile trebuie să știe că unghiul de montaj al panourilor este esențial, mai ales în sezonul rece. Iarna, soarele stă mai jos pe cer, iar lumina ajunge pe panouri la un unghi oblic, motiv pentru care instalarea corectă poate face diferența dintre un sistem „bun” și unul care produce la maximum.

O înclinare mai mare este importantă deoarece captează mai bine lumina joasă. Practic, ajută la curățarea naturală a panourilor, deoarece zăpada, chiciura și apa se scurg mai rapid, prevenind pierderile cauzate de acoperire.

De asemenea, unghiul corect poate minimiza umbrele sezoniere provenite de la coșuri, acoperișuri, copaci sau alte structuri, umbre care iarna pot fi mai persistente din cauza poziției joase a soarelui.

Pentru climatul României, o înclinare de aproximativ 35°–45° este considerată echilibrată pentru sezonul rece, optimizând atât captarea luminii, cât și auto-curățarea.



Albert Soare, fondator Kilowat: Românii care au investit în panouri fotovoltaice știu că fiecare kilowatt produs contează, mai ales iarna, când zilele sunt scurte și lumina este redusă. Tocmai de aceea, întreținerea corectă a sistemului devine un avantaj real — iar verificările făcute la timp pot menține performanța la un nivel maxim.

Chiar și un strat subțire de zăpadă, gheață sau chiciură poate bloca complet lumina și poate reduce producția cu 90–100%. Iarna, depunerile se compactează ușor din cauza umezelii și rămân lipite până la încălzirea vremii. Pentru români, asta înseamnă pierderi directe de energie, pierderi care pot fi prevenite simplu prin intervenții programate.

În același timp, monitorizarea constantă e obligatorie în sezonul rece — frigul poate accentua orice contact slăbit, siguranță uzată sau diferență între stringuri, frigul accentuează dilatările și contracțiile materialelor, ceea ce poate evidenția contacte imperfecte, siguranțe sensibile, conexiuni slăbite sau dezechilibre între stringuri. Prin inspecții vizuale, verificări de producție și intervenții rapide se protejează nu doar randamentul, ci și durata de viață și siguranța sistemului.