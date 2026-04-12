Potrivit Codului civil, un contract este valabil doar dacă există consimțământ liber exprimat. Dacă semnătura a fost obținută sub presiune, prin înșelăciune sau prin constrângere, vorbim despre un „viciu de consimțământ”.

Legea recunoaște mai multe astfel de situații. Consimțământul poate fi afectat prin eroare, dol sau violență. În cazul violenței, nu este nevoie doar de o amenințare directă. Poate fi suficientă și o presiune psihologică serioasă, care te determină să semnezi de teamă sau din lipsă de alternativă reală.

În aceste cazuri, actul nu este automat nul, dar poate fi anulat în instanță. Vorbim despre o nulitate relativă, ceea ce înseamnă că trebuie invocată de persoana afectată.

Nu orice grabă sau insistență duce automat la anularea documentului. Instanțele analizează contextul concret.

Presiunea poate însemna mai mult decât o simplă urgență. De exemplu, poate fi vorba despre situații în care ți se sugerează că vei pierde un drept, un loc de muncă sau o oportunitate dacă nu semnezi imediat. De asemenea, poate exista o presiune indirectă, cum ar fi lipsa timpului real de analiză sau refuzul de a-ți permite să citești documentul.

În cazul dolului, lucrurile sunt și mai clare. Dacă ai fost indus în eroare prin informații false sau incomplete, consimțământul este considerat viciat.

În toate aceste situații, cheia este dacă ai avut sau nu posibilitatea reală de a lua o decizie liberă.

Situația în care ai semnat un document și nu ai primit un exemplar este extrem de problematică, dar nu fără soluții. În primul rând, obligația de a dovedi existența și conținutul unui contract revine, de regulă, celui care îl invocă. Dacă o instituție sau firmă susține că ai semnat ceva, trebuie să poată prezenta documentul.

Dacă documentul „nu mai există”, acest lucru nu înseamnă automat că obligațiile dispar, dar creează o problemă serioasă de probă pentru cealaltă parte.

În practică, pot fi folosite și alte dovezi. E-mailuri, mesaje, martori sau orice alte documente conexe pot ajuta la reconstituirea situației. Există și cazuri în care instanțele au anulat acte tocmai pentru că nu s-a putut dovedi existența unui consimțământ real sau chiar a semnăturii.

Anularea nu se face automat. Este nevoie, de regulă, de o acțiune în instanță. Persoana care invocă viciul de consimțământ trebuie să arate că a existat o formă de presiune, înșelăciune sau eroare. Instanța analizează probele și decide dacă actul rămâne valabil sau este anulat.

Important este și momentul în care reacționezi. Dacă ai descoperit problema, este recomandat să acționezi cât mai rapid, pentru că pasivitatea poate fi interpretată ca acceptare.

În unele situații, înainte de instanță, se poate încerca și o rezolvare amiabilă, mai ales dacă există dovezi clare că documentul a fost semnat în condiții discutabile.

Aceste cazuri apar frecvent în relația cu bănci, angajatori sau furnizori de servicii.

De exemplu, semnarea rapidă a unor acte adiționale la contracte, fără timp de analiză, este una dintre cele mai comune situații. La fel, documentele semnate în grabă la livrarea unor servicii sau produse pot ridica probleme dacă ulterior apar dispute.

Există și situații în care persoana semnează fără să primească un exemplar, iar ulterior instituția invocă acel document fără să îl mai poată prezenta. În astfel de cazuri, disputa se mută în zona probelor și a modului în care poate fi demonstrată existența și conținutul actului.

Un document semnat nu este intangibil. Dacă a fost semnat sub presiune sau fără consimțământ real, poate fi contestat.

Diferența o face modul în care reușești să dovedești situația. Presiunea, lipsa informațiilor sau absența unui exemplar pot conta, dar trebuie susținute cu probe.

Legea oferă protecție, dar nu acționează automat. Este nevoie de inițiativă, reacție rapidă și, de multe ori, de o analiză juridică atentă a situației concrete.