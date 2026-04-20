Liviu Dobre, CEO al Agricover Holding, atrage atenția asupra unei practici comerciale care domină piața agricolă de două decenii, dar care a început să genereze efecte tot mai nocive asupra stabilității financiare a fermierilor români.

Într-un comunicat transmis luni, 20 aprilie 2026, acesta subliniază necesitatea unei schimbări fundamentale în modul în care sunt structurate relațiile contractuale dintre furnizori, distribuitori și producători, punând accent pe eliminarea mecanismelor de discount condiționat care pot duce la abuzuri.

Potrivit lui Liviu Dobre, practica actuală de facturare la preț de listă, urmată de acordarea unor discounturi doar în condițiile respectării stricte a termenelor de plată, nu mai corespunde realităților economice actuale.

Acest sistem, deși este o realitate a pieței de peste 20 de ani, ascunde riscuri majore: în cazul unor întârzieri de plată, discountul este retras, iar datoria fermierului crește artificial la valori ce nu reflectă costul real de finanțare.

Această situație duce la o presiune imensă pe lichiditatea fermelor, exact într-o perioadă în care sectorul are nevoie de predictibilitate.

CEO-ul Agricover explică faptul că o consecință directă și „nesănătoasă” a mecanismului actual este creșterea artificială a gradului de îndatorare a fermierilor. Această supraîndatorare în acte îngreunează accesul producătorilor agricoli la noi finanțări, blocându-le capacitatea de dezvoltare.

„Facturarea și stabilirea obligațiilor de plată ar trebui să reflecte în mod clar și final valoarea netă datorată, astfel încât plata efectuată să conducă la stingerea certă a obligațiilor”, susține Liviu Dobre, subliniind că transparența este esențială pentru sustenabilitatea pe termen lung a întregului lanț valoric.

Totuși, o schimbare izolată nu este suficientă. Dobre avertizează că adoptarea facturării la preț net de către un singur distribuitor ar putea crea distorsiuni în piață, deoarece fermierii ar prioritiza plățile către acei furnizori care încă folosesc mecanismul penalizator al retragerii discountului. Din acest motiv, Agricover solicită o abordare unitară și coordonată la nivelul întregii industrii de distribuție a inputurilor.

În acest context, Liviu Dobre propune formarea unui grup de lucru sub coordonarea Ministerului Agriculturii. Acesta ar trebui să includă furnizori, distribuitori, asociații de fermieri și autorități competente, cu scopul de a defini un cadru comun de bune practici și un set de reglementări care să asigure un tratament echitabil pentru toți actorii din piață.

Agricover își manifestă deschiderea de a implementa imediat facturarea la preț net, cu condiția existenței unui cadru legal uniform care să elimine riscurile de abuz și să protejeze activitatea agricolă, asigurându-i un viitor predictibil și sustenabil.

Aspect Analizat Situația Actuală (Preț de listă) Propunerea Agricover (Preț net) Impact asupra Fermierului Model Facturare Facturare la preț mare; discount acordat ulterior. Facturare directă la valoarea reală, negociată. Claritate: Fermierul știe exact cât datorează din prima zi. Întârzieri de plată Retragerea discountului; creșterea datoriilor peste costul finanțării. Menținerea prețului net; aplicarea de dobânzi penalizatoare standard. Siguranță: Evitarea penalităților disproporționate și abuzive. Grad de îndatorare Creștere artificială a datoriilor în evidențele contabile. Reflectarea fidelă a obligațiilor de plată reale. Finanțare: Acces mai ușor la credite prin raportări financiare corecte. Implementare Practică fragmentată, de peste 20 de ani în piață. Cadru legal unitar prin Ministerul Agriculturii. Echitate: Condiții egale (level playing field) pentru toți actorii din piață. Obiectiv Final Disciplină contractuală rigidă, cu risc de lichiditate. Predictibilitate și stabilitate financiară. Sustenabilitate: Protejarea capitalului de lucru al fermei.