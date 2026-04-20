Agricover solicită reformarea sistemului de facturare în agricultură
Liviu Dobre, CEO al Agricover Holding, atrage atenția asupra unei practici comerciale care domină piața agricolă de două decenii, dar care a început să genereze efecte tot mai nocive asupra stabilității financiare a fermierilor români.
Într-un comunicat transmis luni, 20 aprilie 2026, acesta subliniază necesitatea unei schimbări fundamentale în modul în care sunt structurate relațiile contractuale dintre furnizori, distribuitori și producători, punând accent pe eliminarea mecanismelor de discount condiționat care pot duce la abuzuri.
Potrivit lui Liviu Dobre, practica actuală de facturare la preț de listă, urmată de acordarea unor discounturi doar în condițiile respectării stricte a termenelor de plată, nu mai corespunde realităților economice actuale.
Acest sistem, deși este o realitate a pieței de peste 20 de ani, ascunde riscuri majore: în cazul unor întârzieri de plată, discountul este retras, iar datoria fermierului crește artificial la valori ce nu reflectă costul real de finanțare.
Această situație duce la o presiune imensă pe lichiditatea fermelor, exact într-o perioadă în care sectorul are nevoie de predictibilitate.
Impactul negativ asupra gradului de îndatorare. Liviu Dobre cere facturarea la preț net
CEO-ul Agricover explică faptul că o consecință directă și „nesănătoasă” a mecanismului actual este creșterea artificială a gradului de îndatorare a fermierilor. Această supraîndatorare în acte îngreunează accesul producătorilor agricoli la noi finanțări, blocându-le capacitatea de dezvoltare.
„Facturarea și stabilirea obligațiilor de plată ar trebui să reflecte în mod clar și final valoarea netă datorată, astfel încât plata efectuată să conducă la stingerea certă a obligațiilor”, susține Liviu Dobre, subliniind că transparența este esențială pentru sustenabilitatea pe termen lung a întregului lanț valoric.
Totuși, o schimbare izolată nu este suficientă. Dobre avertizează că adoptarea facturării la preț net de către un singur distribuitor ar putea crea distorsiuni în piață, deoarece fermierii ar prioritiza plățile către acei furnizori care încă folosesc mecanismul penalizator al retragerii discountului. Din acest motiv, Agricover solicită o abordare unitară și coordonată la nivelul întregii industrii de distribuție a inputurilor.
În acest context, Liviu Dobre propune formarea unui grup de lucru sub coordonarea Ministerului Agriculturii. Acesta ar trebui să includă furnizori, distribuitori, asociații de fermieri și autorități competente, cu scopul de a defini un cadru comun de bune practici și un set de reglementări care să asigure un tratament echitabil pentru toți actorii din piață.
Agricover își manifestă deschiderea de a implementa imediat facturarea la preț net, cu condiția existenței unui cadru legal uniform care să elimine riscurile de abuz și să protejeze activitatea agricolă, asigurându-i un viitor predictibil și sustenabil.
|Aspect Analizat
|Situația Actuală (Preț de listă)
|Propunerea Agricover (Preț net)
|Impact asupra Fermierului
|Model Facturare
|Facturare la preț mare; discount acordat ulterior.
|Facturare directă la valoarea reală, negociată.
|Claritate: Fermierul știe exact cât datorează din prima zi.
|Întârzieri de plată
|Retragerea discountului; creșterea datoriilor peste costul finanțării.
|Menținerea prețului net; aplicarea de dobânzi penalizatoare standard.
|Siguranță: Evitarea penalităților disproporționate și abuzive.
|Grad de îndatorare
|Creștere artificială a datoriilor în evidențele contabile.
|Reflectarea fidelă a obligațiilor de plată reale.
|Finanțare: Acces mai ușor la credite prin raportări financiare corecte.
|Implementare
|Practică fragmentată, de peste 20 de ani în piață.
|Cadru legal unitar prin Ministerul Agriculturii.
|Echitate: Condiții egale (level playing field) pentru toți actorii din piață.
|Obiectiv Final
|Disciplină contractuală rigidă, cu risc de lichiditate.
|Predictibilitate și stabilitate financiară.
|Sustenabilitate: Protejarea capitalului de lucru al fermei.
Comunicatul integral
„Practicile de facturare la preț de listă, însoțite de acordarea ulterioară a unor discounturi condiționate de respectarea termenelor de plată sunt de 20 de ani parte a realității pieței, iar Agricover a semnalat în repetate rânduri că modul în care sunt aplicate poate genera efecte negative asupra fermierilor și necesită o abordare mai transparentă și predictibilă.
Fără a comenta situații particulare, considerăm că amploarea recentă a acestor discuții subliniază o nevoie reală de mai multă claritate și echilibru în relațiile contractuale din sector, pe întreg lanțul furnizor–distribuitor–fermier. În același timp, contextul actual arată că este momentul pentru o regândire a modului în care aceste mecanisme sunt aplicate în piață.
Mecanismul comercial actual prevede facturarea la prețul de listă, nu la valoarea netă negociată. Discount-ul este acordat ulterior, condiționat de respectarea termenului de plată, iar în cazul unor întârzieri, acesta poate fi retras, conducând la creșteri semnificative ale obligațiilor financiare, necorelate cu un cost real de finanțare al creditorului. Considerăm că acest mecanism, în forma în care este aplicat în prezent, poate defavoriza fermierii, expunându-i unui risc potențial de abuz, motiv pentru care necesită o regândire fundamentală.
O consecință directă și nesănătoasă a acestei practici este creșterea artificială a gradului de îndatorare, apariția unor presiuni de lichiditate și dificultăți în accesarea finanțării, exact într-un moment în care fermierii au nevoie de stabilitate pentru a-și continua activitatea.
În același timp, relațiile comerciale trebuie să rămână sustenabile pentru toate părțile implicate. Echilibrul dintre disciplina contractuală și flexibilitate este esențial pentru stabilitatea pe termen lung a pieței.
Din această perspectivă, considerăm că facturarea și stabilirea obligațiilor de plată ar trebui să reflecte în mod clar și final valoarea netă datorată, astfel încât plata efectuată să conducă la stingerea clară și certă a obligațiilor. O politică comercială de facturare la preț net, adoptată la nivel individual de unul sau mai mulți distribuitori dar neaplicabilă la nivelul întregii piețe, poate genera distorsiuni în procesul de colectare al creanțelor, fermierii urmând în mod natural să acorde prioritate plaților către distribuitorii care condiționează acordarea discount-ului de efectuarea plații.
Agricover își manifestă deschiderea de a implementa facturarea la preț net, imediat ce va fi stabilit un cadru legal unitar pentru întreaga piață de distribuție a inputurilor.
Aceste principii pot sta la baza unei discuții mai ample la nivelul industriei, care să conducă la bune practici general acceptate și, acolo unde este necesar, la clarificări la nivel de reglementare, în sensul creșterii transparenței și predictibilității în stabilirea obligațiilor financiare.
În acest context, considerăm necesară o abordare coordonată la nivelul întregii piețe și susținem inițierea unui grup de lucru, cu participarea furnizorilor, distribuitorilor, asociațiilor de fermieri și a autorităților competente, sub coordonarea Ministerului Agriculturii, care să conducă la definirea unui cadru comun de bune practici și a unor soluții sustenabile pentru întregul sector.
Prioritatea Agricover rămâne asigurarea stabilității pentru fermieri, iar obiectivul este ca aceștia să poată opera într-un cadru predictibil, echilibrat și sustenabil”, este poziția oficială transmisă de către Liviu Dobre, CEO-ul Agricover Holding.
