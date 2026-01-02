Marile companii din domeniul plăților și tehnologiei se pregătesc să lanseze o schimbare majoră în modul în care consumatorii fac achiziții online: agenți de inteligență artificială care pot căuta produse, compara prețuri și finaliza tranzacții în locul utilizatorilor. Acest model, denumit „comerț prin agenți AI”, ar putea transforma fundamental relația dintre cumpărători și comercianți.

Până acum, chatboții puteau ajuta la găsirea produselor sau compararea ofertelor, dar finalizarea plăților rămânea o sarcină manuală. Visa și Mastercard au început să dezvolte soluții care să permită agenților AI să efectueze tranzacții direct, fără intervenția consumatorului. Primele teste pilot sunt deja în derulare, iar lansarea pe scară largă este estimată pentru 2026. Specialiștii din industrie consideră că impactul ar putea fi la fel de semnificativ ca apariția comerțului online.

Conceptul presupune ca agenții AI să poată primi instrucțiuni detaliate de la utilizatori, să analizeze ofertele disponibile pe piață și să aleagă cea mai avantajoasă opțiune. De exemplu, pentru rezervările de zboruri sau vacanțe, un agent AI ar putea identifica cea mai bună ofertă conform unor criterii prestabilite și ar putea plăti automat. În anumite situații, agenții ar putea efectua achiziții chiar dacă utilizatorul nu este conectat, în condițiile în care prețul unui produs scade sub un prag stabilit.

Visa și Mastercard au început deja să implementeze standarde de securitate pentru aceste tranzacții, iar oficialii Visa estimează că serviciile comerciale AI ar putea fi disponibile începând cu primul trimestru al anului 2026. În paralel, platformele AI deja populare, precum ChatGPT sau Gemini, precum și aplicații dezvoltate de comercianți și bănci, urmează să fie integrate în acest ecosistem. Colaborări între marii jucători din plăți și companii de inteligență artificială, inclusiv OpenAI, sprijină această tranziție.

Unele inițiative independente, precum parteneriatul dintre Perplexity și PayPal, au lansat deja soluții de agentic commerce pentru piața americană. Totuși, comercianții privesc cu prudență această evoluție, temându-se de impactul asupra prețurilor și de pierderea contactului direct cu clienții. Mai multe companii testează propriile soluții interne și limitează accesul agenților externi la datele lor.

Dezvoltarea comerțului prin agenți AI ridică provocări importante: securitatea tranzacțiilor, autentificarea agenților și stabilirea responsabilității în caz de erori. Industria explorează soluții de identificare criptografică și mecanisme noi pentru soluționarea disputelor.