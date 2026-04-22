Din cuprinsul articolului AFIR a publicat noua versiune a Ghidului DR-36 F

Cea mai recentă versiune a Ghidului de implementare pentru intervenția DR-36, componenta „Sprijin pentru gestionarea, monitorizarea și evaluarea strategiei de dezvoltare locală, precum și animarea acesteia” (DR-36F), a fost publicată pe site-ul AFIR, după finalizarea consultării publice desfășurate între 20 februarie și 3 martie 2026.

Sprijinul financiar din această componentă este destinat acoperirii costurilor de funcționare și activităților de animare ale Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) selectate și autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management pentru Planul Strategic PAC 2023–2027.

Cheltuielile sunt eligibile doar după aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) și semnarea contractelor de finanțare dintre GAL și AFIR, iar sprijinul public este acordat integral sub formă de fonduri nerambursabile.

Potrivit PS PAC 2023–2027, costurile de funcționare și animare nu pot depăși 25% din cheltuielile publice totale pentru strategiile mono-fond, la care se poate adăuga cel mult 7,5% din alocarea totală a Fondului Social European Plus (FSE+) pentru strategiile multi-fond.

Ghidul și manualul de implementare a intervenției DR-36 F „Sprijin pentru gestionarea, monitorizarea și evaluarea strategiei de dezvoltare locală, precum și animarea acesteia, inclusiv facilitarea schimburilor între părțile interesate” sunt disponibile accesând linkul: https://www.afir.ro/domenii-de-interventie/detalii-si-anexe-dr-36f/.