Adio, teamă de baterie descărcată! De ani de zile auzim despre „bateriile în stare solidă” ca despre un fel de Sfânt Graal al industriei auto – ceva minunat, dar care pare mereu la un deceniu distanță. Ei bine, cercetătorii de la Greater Bay Technology (GBT) au decis că așteptarea s-a terminat. Compania a anunțat oficial că primul lor prototip a ieșit de pe linia de producție, iar planul este ca în 2026 aceste baterii să fie deja instalate pe mașinile de serie.

Imaginează-ți că pleci din București, traversezi munții, ajungi la mare și te întorci acasă fără să fi căutat măcar o dată o stație de încărcare pe hartă. Aceasta este promisiunea celor de la GBT: o autonomie de 1.000 de kilometri cu o singură plină de energie.

Dar nu este vorba doar despre distanță. Noua tehnologie promite să rezolve cele mai mari trei frustrări ale șoferilor:

Marea diferență acum este că nu mai vorbim despre un experiment într-o eprubetă. Faptul că prototipul a ieșit de pe linia de asamblare industrială înseamnă că mașinăria este pornită. China accelerează puternic, lăsând impresia că restul producătorilor mondiali vor trebui să facă eforturi uriașe pentru a ține pasul.

Pentru noi, cei de la volan, vestea este una excelentă. Ne apropiem de momentul în care mașina electrică nu va mai fi doar o „alternativă ecologică” plină de compromisuri, ci pur și simplu o mașină mai bună, mai ieftină și mult mai capabilă decât tot ce am condus până acum.

2026 se anunță a fi anul în care „plinul” la priză va deveni la fel de banal și de rar ca cel la pompă. Ești gata pentru schimbare?