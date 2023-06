Boala Parkinson este o tulburare neurologică progresivă care afectează mobilitatea, somnul, vorbirea, memoria și multe altele. Cele mai cunoscute simptome sunt tremorul și dificultățile în funcția motorie, cum ar fi mersul pe jos și exprimarea facială.

Boala progresează din cauza morții neuronilor dopaminergici (adică, celulele creierului care sintetizează neurotransmițătorul dopamină), parțial datorită dezvoltării corpilor Lewy. Corpii Lewy sunt responsabili pentru deteriorarea ADN-ului și epuizarea ATP din creier, ceea ce duce ulterior la moartea celulelor, pierderea neuronală și capacitatea redusă de a produce dopamină, conform Mindbodygreen.

Legătura dintre vitamina D și boala Parkinson

Cantitatea scăzută a vitaminei D este asociată în mod constant cu boala Parkinson. Conform unei analize din 2022, din Brain Sciences, aproximativ 26% dintre pacienții cu Parkinson au deficit de vitamina D, în timp ce 69% au o cantitate insuficientă. Cercetătorii de la Brain Sciences au emis ipoteza conform căreia vitamina D nu numai că ajută la protejarea împotriva neurodegenerării, ci și că absența ei este „responsabilă pentru moartea neuronilor dopaminergici”.

Cum poate vitamina D să prevină boala Parkinson

Într-un studiu din 2019 publicat în The Egyptian Journal of Neurology, Psychiatry and Neurosurgery, oamenii de știință au descoperit corelații semnificative între starea vitaminei D și funcția motorie și cognitivă la pacienții cu Parkinson.

Nivelurile mai scăzute de vitamina D au fost legate de scoruri mai mici în:

Funcția motorie

Activitate mentală

Activități zilnice (de exemplu, înghițirea, rostirea cuvintelor, tăierea alimentelor, scrisul de mână, mersul pe jos, îmbrăcarea)

Nivelurile mai ridicate de vitamina D au fost asociate cu scoruri mai mari în:

Memoria de lucru

Atenţie

Fluență verbală

Percepție vizuală

De unde ne luăm vitamina D

Pentru a obține niveluri optime de vitamina D (adică, 50 ng/ml), cercetările sugerează că o persoană obișnuită trebuie să consume 5.000 UI de vitamina D3, zilnic. Din păcate, sursele de alimente și lumina soarelui nu oferă doza adecvată de vitamina D pentru a vă ajuta să atingeți aceste niveluri. De departe, cel mai eficient mod de a asimila vitamina D este să luați zilnic un supliment de vitamina D3 de înaltă calitate, care furnizează 5.000 UI (indiciu: grăsimile sănătoase adăugate pentru o absorbție optimizată sunt un bonus).

Vitamina D joacă un rol important în susținerea sintezei dopaminei și a neuroprotecției

În total, aproximativ 95% dintre pacienții cu boala Parkinson nu reușesc să mențină un nivel sănătos de vitamina D. În timp ce cercetările privind rolul exact al vitaminei D în această boală continuă, dovezile sugerează că vitamina D joacă un rol important în susținerea sintezei dopaminei și a neuroprotecției. Se pare că vitamina D este implicată în căile de semnalizare celulară care pot face parte din procesul neurodegenerativ, spune Shea.

„Nu există studii care să indice o relație cauzală între deficiența de vitamina D și afectarea cognitivă, dar unele date au indicat o corelație”, a menționat dr. Michael Shea, citând un studiu pe șoareci din 2019. Majoritatea copiilor și adulților, cu vârsta cuprinsă între 1 și 70 de ani, au nevoie de 15 micrograme sau 600 de unități individuale de vitamina D în fiecare zi. Sugarii sub 1 an au nevoie de 10 mcg (400 UI), iar adulții de peste 70 de ani au nevoie de 20 mcg (800 UI).

Pentru a atinge și a menține niveluri optime de vitamina D, experții sugerează creșterea aportului de vitamina D la 5.000 UI pe zi. De asemenea, sunt de acord că cel mai simplu și mai eficient mod de a face acest lucru este cu un supliment de înaltă calitate.