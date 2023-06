Clubul CFR 1907 Cluj a transmis că își exprimă „regretul și profunda tristețe” pentru trecerea la cele veșnice a fostului jucător de la echipa secundă, Augustin Vasile Chira.

Jucătorul a pierdut lupta cu boala

„Clubul CFR 1907 Cluj își exprimă regretul și profunda tristețe pentru trecerea la cele veșnice a fostului nostru jucător de la echipa secundă, un mare CFR-ist, Augustin Vasile Chira!

Din nefericire, boala cumplită cu care a fost diagnosticat în urmă cu un an a câștigat această luptă. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au transmis reprezentanții clubului clujean de fotbal pe Facebook.

De asemenea, USR PLUS America a amintit de faptul că fostul jucător de fotbal „a iubit România și pe romani” și a fost „foarte activ pe plan civic și politic”.

„Cu părere de rău azi ne despărțim de Augustin Chira Vasile un fost coleg din Canada, care a iubit România și pe romani, foarte activ pe plan civic și politic în PLUS, apoi USRPLUS și mai apoi în Reper. Drum lin spre necuprins”, a scris USR PLUS America pe Facebook.

Fostul fotbalist a lansat în trecut un apel la ajutor: Fiecare picătură va ajuta la reducerea poverii financiare a tratamentului meu

Amintim că Augustin Chira a făcut în trecut un apel de strângere de fonduri pentru tratamentul costisitor de care avea nevoie.

„Mă lupt cu cancerul de stomac din septembrie 2022. Anul trecut în luna august am început să mă simt foarte obosit și simțeam că parcă am ceva la plămâni. Am mers la medic și după multe analize am aflat că e vorba de cancer cu sursa principală în stomac și cu metastaze.

Fiind tânăr, medicii s-au organizat destul de repede și am început tratamentele chimioterapie și imunoterapie. Înainte de Crăciun a trebuit să întrerup tratamentul deoarece m-am îmbolnăvit de COVID. Așa au apărut complicații.

Tumorile au crescut și una din ele mi-a blocat un rinichi. Acum continui cu tratamentele și cu întreținerea rinichiului… Această călătorie a fost grea, dar sunt hotărât să lupt și să depășesc această boală.

Cu toate acestea, nu o pot face singur. Am nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru a mă ajuta să-mi continui tratamentul și să acopăr cheltuielile aferente acestuia. Fiecare picătură ajută și va ajuta la reducerea poverii financiare a tratamentului meu.

Vă mulțumesc anticipat pentru generozitate, sprijin și încurajări. Împreună, putem face diferența și să mă ajutați să câștig această bătălie împotriva cancerului”, transmitea fostul fotbalist.