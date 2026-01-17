Analiza sistematică și meta-analiza realizată de o echipă de șapte cercetători europeni, condusă de Asma Khalil, profesor de obstetrică și medicină maternă și fetală la City St George’s, Universitatea din Londra, constituie cea mai completă evaluare de până acum pe această temă. Studiul a analizat 43 de cercetări anterioare, incluzând 262.852 de copii evaluați pentru autism, 335.255 pentru ADHD și 406.681 pentru dizabilități intelectuale, conform The Guardian.

Analiza demonstrează că utilizarea paracetamolului de către mame în timpul sarcinii nu este asociată cu tulburări din spectrul autist, ADHD sau dizabilități intelectuale la copii. Mesajul principal al cercetătorilor este că paracetamolul rămâne o opțiune sigură pentru tratarea durerilor și a febrei în sarcină, atunci când este administrat conform instrucțiunilor medicale. Evitarea paracetamolului în caz de dureri intense sau febră poate expune atât mama, cât și copilul la riscuri cunoscute, în special febra maternă netratată.

„Această analiză sistematică şi meta-analiză nu a găsit dovezi că utilizarea paracetamolului de către mame în timpul sarcinii creşte riscul de tulburări din spectrul autist, ADHD sau dizabilităţi intelectuale la copii”, arată studiul publicat în revista Lancet Obstetrics, Gynaecology and Women’s Health.

Studiul subliniază că factorii genetici și familiali, inclusiv transmiterea trăsăturilor autiste în familie, oferă explicații mai plauzibile pentru asocierile observate anterior decât un efect direct al paracetamolului. De asemenea, cercetătorii ridică posibilitatea ca afecțiunea care determină administrarea regulată a medicamentului să fie mai relevantă pentru dezvoltarea neurologică a copilului decât medicamentul în sine. Utilizarea intermitentă a paracetamolului, frecventă în sarcină, nu ridică probleme, iar doar administrarea prelungită poate ridica întrebări cu privire la starea de sănătate maternă.

„Mesajul este clar: paracetamolul rămâne o opţiune sigură în timpul sarcinii, atunci când este administrat conform instrucţiunilor. Acest lucru este important, deoarece paracetamolul este medicamentul de primă linie pe care îl recomandăm femeilor însărcinate care suferă de dureri sau febră, astfel încât acestea să se simtă liniştite că au în continuare o opţiune sigură pentru ameliorarea simptomelor”, susține Khalil.

În septembrie anul trecut, Donald Trump a intervenit într-o conferință de presă la Casa Albă și a discutat despre medicament, subliniind că femeile însărcinate ar trebui să discute cu medicul lor despre utilizarea paracetamolului. El a menționat că intenția administrației sale este de a oferi recomandări medicilor din SUA privind limitarea administrării acestui medicament în sarcină.

„Nu este bine să luaţi Tylenol… Toate femeile însărcinate ar trebui să discute cu medicul lor despre limitarea utilizării acestui medicament în timpul sarcinii… Nu luaţi Tylenol”, spunea acesta.

Studiul publicat în Lancet a analizat aceste afirmații și a concluzionat că nu există dovezi care să susțină o asociere între administrarea de paracetamol în timpul sarcinii și autism, ADHD sau dizabilități intelectuale la copii. Cercetătorii subliniază că factorii genetici și starea de sănătate care determină administrarea prelungită a medicamentului joacă un rol mai important în rezultatele neurodezvoltării copilului decât paracetamolul în sine.

„Factorii familiali şi genetici, inclusiv tendinţa binecunoscută a trăsăturilor autiste de a se transmite în familie, sunt explicaţii mai plauzibile pentru asocierile observate anterior decât orice efect direct al paracetamolului”, se arată în studiu.

Autoritățile și experții din Marea Britanie au salutat concluziile studiului. Wes Streeting, secretar pentru sănătate, a recomandat femeilor să ignore informațiile nefondate despre medicamente și să urmeze recomandările profesioniștilor medicali. Profesorul Grainne McAlonan de la King’s College London și dr. Steven Kapp de la Universitatea din Portsmouth au evidențiat importanța studiului în liniștirea femeilor însărcinate și în concentrarea atenției societății asupra sprijinului pentru persoanele cu dizabilități.

„Paracetamolul este utilizat de obicei doar intermitent, iar utilizarea sa prelungită ridică semne de întrebare cu privire la faptul că starea de sănătate care determină utilizarea prelungită ar putea fi mai importantă în modelarea rezultatelor neurodezvoltării decât medicamentul în sine”, afirmă aceștia.

Concluzia comună a cercetătorilor, medicilor și NHS este că paracetamolul este sigur pentru femeile însărcinate atunci când este utilizat pentru ameliorarea durerilor sau a febrei. Studiul oferă cea mai clară dovadă de până acum că medicamentul nu este asociat cu autism, ADHD sau dizabilități intelectuale și confirmă recomandările internaționale privind utilizarea sa sigură în sarcină.