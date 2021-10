Monica Tatoiu are 65 de ani și este o prosperă femeie de afaceri. Ea a devenit cunoscută datorită afacerii de succes derulată în România, ca director general al unei companii internaționale de cosmetice, iar mai târziu a devenit cunoscută și în televiziune, fiind invitată la mai multe emisiuni.

Monica Tatoiu a început să muncească de la 16 ani, iar în perioada 1995-2009, a condus afacerea de succes în cadrul companiei Oriflame, investind alături de soțul ei, Victor Tatoiu, suma de 300.000 de euro, pe care a recuperat-o în doar șase luni.

Totodată, acesta a mai declarat că a reușit să crească business-ul mai mult decât s-ar fi așteptat, în prezent deținând o casă de 633 mp, a unui teren de 2.590 mp, ambele valorând aproximativ două milioane de euro, plus actiunile deținute la compania de cosmetice cu sediul la Stockholm.

În cadrul emisunii cu Denise Rifai, Monica Tatoiu a declarat că deși a făcut un profit de un milion de lire sterlină în primii doi ani, ea încă nu știa ce se întâmplă cu marfa. Aceasta a mai adăugat că a fost mereu o persoană cinstită și a avut grijă să nu fure nimic.

Monica Tatoiu, despre afacerile deținute

Așa am fost educată, number one, nota 10, nu fur, sunt cinstită și sunt mai deșteaptă decât restul. Am avut complexul de premiant. Conduceam cu fluierul în gură. Fără să bat pe nimeni. Mi-a zis un general de securitate, de la SRI: «Doamna Tatoiu, vă iau șefă de personal la mine!»”, a povestit Monica Tatoiu.

Aceasta a vorbit și despre motivele pentru care a fost nevoită să renunțe. Deși era profitabilă, Monica Tatoiu susține că i s-a cerut să trimită profitul în afara țării și să nu plătească TVA, iar din acest motiv, a refuzat să semneze și să facă acest pas.

„Am renunțat fiindcă n-am vrut să semnez niște mizerii! Mi s-a cerut, deși eram foarte profitabilă. Am fost de părere întotdeauna că multinaționalele trebuie să lase ceva și în țara în care operează și fac profit. Nu fac compromisuri, sunt atât de deșteaptă în business încât să fac profit fără să încalc legea. Mi s-a cerut să trimit profitul în afara țării și să nu plătesc TVA! Și era să mă bat cu ăia”, a mai spus ea.

Totodată, femeia de afaceri a mai adăugat că ea și soțul ei sunt o pereche în afaceri. Chiar dacă acesta nu a fost un om bogat, au avut încredere unul în celălalt, iar de aici și succesul obținut.

„Bărbatul meu nu a fost bogat, dar știe cum să facă bani. Eu nici nu știu ce conturi am, asta înseamnă și încredere, el știe să înmulțească banii. Eu n-am răbdare. Eu știu să fac, nu să investesc. Asta înseamnă perechea”, a mai spus aceasta.