După o luptă cot la cot cu băieții de la Noaptea Târziu, Cuza și Emi, Mihai Petre și soția sa Elwira, au câștigat al patrulea sezon „Asia Express: Drumul Împăraților”. Concurenții au observat, încă de la primele probe din concurs, determinarea și competivitatea cuplului monden. Ambiția și optimismul lor i-a ajutat să aducă acasă 30.000 de euro.

Declarația câștigătorilor

Mihai Petre a recunoscut că experiența Asia Express nu va pleca ușor din amintirile sale. Acesta a explicat că îi este greu să accepte că s-a terminat concursul și că l-a câștigat.

„Eu nu îmi imaginam că o să simt atâta emoție într-un show. Nu m-am așteptat, am avut momente care m-au terminat emoțional. Am avut momente bune, momente rele, momente în care am râs de am murit, momente în care m-am prostit, momente în care am plâns, momente în care am fost sus și apoi jos.

Nu îmi vine să cred că am câștigat pentru că am avut tot felul de momente. Am început bine, am continuat mai puțin bine, dar am terminat cum nu se poate mai bine. Sunt cel mai mândru om acum”, a declarat Mihai Petre.

Ce fac Mihai Petre și Elwira cu banii câștigați

Cuplul monden a fost decis de la început ce vor face cu banii în cazul în care vor intra în posesia marelui premiu. După finală, Mihai Petre și Elwira au mărturisit că vor folosi cei 30.000 de euro pentru nevoile familiei. Momentan, aceștia nu au un obiectiv clar stabilit, dar ei și fiicele lor vor profita de suma impresionantă, potrivit spynews.ro.

Mihai Petre și Elwira au dedicat marele premiul fiicelor lor, care i-au încurajat să participe la Asia Express.

„Acest premiu este pentru fetele noastre. Nu cred că există bucurie mai mare decât aceea de a fi un erou pentru fetițele tale”, spunea Mihai Petre.