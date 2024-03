Cătălin Cîrstoiu a fost diagnosticat cu cancer la vârsta de 33 de ani. Medicul a oferit sâmbătă, 30 martie, mai multe informații despre acel moment cumplit.

În primul rând, candidatul PSD-PNL a explicat că oamenii au, în general, alte gânduri la o asemenea vârstă. El susține că s-a folosit de acel moment, care i-a creat profunde insatisfacții, pentru a construi ceva.

Astfel, spune el, a făcut o secţie de oncologie la Spitalul Universitar, dar și un buncăr de radioterapie.

„Aveam 33 de ani, la vârsta aia oamenii au alte gânduri. Nu am vorbit despre asta, folosind boala mea pentru a face ceva, din contră. Eu am folosit acel moment, pentru mine personal un moment prost, un moment cate mi-a creat profunde insatisfacţii, l-am folosit pentru a încerca să construiesc ceva şi cât am putut eu la Spitalul Universitar am făcut o secţie de oncologie, un buncăr de radioterapie, am încercat să le dau oamenilor şansa.

Mai mult de atât, mi-a fost evident la nivelul anului 2009 că erau lucruri care în România nu se realizau şi asta a încercat: să updatăm totul, astfel încât, în anumite segmente de patologie să nu mai fie această problemă. Asta vreau să fac şi cu oraşul”, a declarat Cătălin Cîrstoiu la Prima TV.