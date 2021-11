Emma Răducanu a fost atracția principală într-o partidă de tenis demonstrativă la Londra. Duminică a avut loc primul ei meci de tenis pe teren propriu de când și-a făcut debutul la Wimbledon, unde a abandonat în turul al patrulea în fața australiencei Ajla Tomljanovic. Retragerea a fost cauzată de anumite dificultăți respiratorii.

Emma Răducanu, cerută în căsătorie

Evenimentul mult așteptat a fost un meci lejer, un schimb de lovituri cu partenera ei de antrenament Elena Gabriela Ruse. Românca se poziționează pe locul 85 la nivel mondial. Tinerele au încântat suporterii prezenți într-o sală de peste 100 de ani vechime.

În timpul partidei amicale de tenis, Emma Răducanu a avut parte de surpriza vieții ei. Tânara jucătoare de tenis a fost cerută în căsătorie! Un fan a strigat din tribune întrebarea magică „Emma, vrei să te căsătorești cu mine?”, din păcate pentru el, sportiva britanică nu a oferit niciun răspuns.

Emma Răducanu, învinsă de un băiat de mingi

În timpul meciului de tenis, Elena Gabriela Ruse i-a dat racheta ei unui băiat de mingi și l-a lăsat să joace împotriva colegei sale. Acesta a făcut câteva schimburi cu Emma Răducanu și chiar a câștigat un punct în fața ei. Tenismena româncă a evitat să-i strice bucuria colegei sale de antrenament, astfel că favorita gazdelor s-a impus cu 6-3, 7-6.

Emma Răducanu, antrenament pentru turneul australian

În ciuda relaxării din timpul meciului de tenis de duminică, Emma Răducanu și noul ei antrenor Torben Beltz urmează să se pregătească pentru turneul Australian, care se apropie, fanii au așteptări mari.

„A fost extraordinar să joc acasă, în fața tuturor celor de aici. Mi-am început pre-sezonul săptămâna aceasta, marți. Am făcut mult fitness, dar nu atât de mult tenis, așa că am avut emoții când am venit să joc în fața tuturor.”, a declarat aceasta.

Emma Răducanu descrie acest an ca fiind unul „suprarealist”, acesta urmează să se încheie cu câștigarea prestigiosului premiu BBC Sports Personality.

„Voi învăța și voi deveni mai bună”

În ceea ce privește așteptările pentru 2022, Emma Răducanu a declarat că încă mai are multe de învățat.

„Așteptările mele de la mine sunt să continui să mă perfecționez, vreau să privesc înapoi la sfârșitul anului și să văd că am făcut progrese în diferite domenii. Știu că va fi nevoie de multă răbdare pentru a ajunge acolo unde vreau să fiu. Este vorba de a construi robustețe din punct de vedere fizic. Va fi primul meu an calendaristic complet în circuit, va fi o experiență deosebită să joc un program integral. Sunt încă destul de tânăr. Voi învăța și voi deveni mai bună.”, a spus Emma Răducanu, potrivit reuters.com.