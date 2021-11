Kamara face lumină în scandalul pozelor cu Corina Caciuc! Detaliile la care nimeni nu se aștepta: Am văzut-o de câteva ori

Având în vedere imaginile care au apărut în spațiul public, Kamara a decis să vorbească deschis despre acele imagini, precizând că atunci când s-a văzut cu ea pentru prima oară era în perioada în care era divorțat și a avut un concert la Călimănești. Acesta povestește că ulterior a aflat că ea era din Deva.

Artistul a mai spus că nu a întrebat-o pe Corina Caciuc cum o cheamă, subliniind că ”eu sunt îndrăgostit de când mă știu de muzică și de copiii mei. În rest este distracție”.

„Formația mea avea turneu prin țară. Habar nu am cum s-a descurcat să ajungă la scenă, spunându-mi că e mare fană a mea, că toată viața a visat să mă cunoască. Eram la Călimănești și nici nu știam de unde era! La concertele noastre erau mii de femei. Ulterior, am aflat că e din Deva. Nici nu am întrebat-o cum o chema! Eu sunt îndrăgostit de când mă știu de muzică și de copiii mei. În rest este distracție”, a declarat Kamara, într-un interviu pentru realitateasportiva.net.

Kamara spune că nu a existat nicio relație între el și Corina Caciuc

În continuarea interviului, cântărețul a mai spus că s-a văzut mai multe nopți cu ea, însă între ei doi nu s-a putu pune problema de o relație. Artistul a declarat că nu a locuit cu ea și că nu a invitat-o în casa lui.

”Eu nu am locuit cu fata asta. Am văzut-o sporadic de câteva ori, cred, când o chemam pe la mine: cele două seri petrecute la Călimănești și parcă una la mare, una la București și, ultima, la Ploiești. Atât. Niciodată mai mult de o noapte! Niciodată nu a intrat în casa mea. Chiar mi-am adus aminte. Acum un an când am vorbit, chiar i-am trimis filmulețul și pozele neștiind că este amanta lui Reghe”, a mai povestit cântărețul.

Anamaria Prodan l-a făcut praf pe Laurențiu Reghecampf

Săptămâni la rândul, Anamaria Prodan a avut o atitudine respectuoasă și diplomată când a fost întrebată despre divorțul de Reghecampf de jurnaliști. Acum, însă, aceasta tună și fulgeră!

,,În timp ce Reghecampf şi Caciuc fac hârtii peste hârtii să nu li se pronunțe numele si imaginile să fie șterse, colegii de la Cancan au un deal cum povestește Reghe prin oraș!

Se pare că toată presa este “proastă şi mincinoasă”, mai puțin una unde domnul antrenor Reghe foarte însurat se “răsfață” cu amanta fără pic de rușine prin oraș.

Cu patru copii superbi acasă, uitați de aproape doi ani si încă cu nevastă, Reghe se face de râs în faţa României zi de zi. Credibilitatea acestui om este zero în fata jucătorilor şi în faţa țării.”, a exclamat Anamaria Prodan.