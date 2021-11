Laurențiu Reghecampf, în culmea fericirii! În aceste momente, antrenorul de fotbal de la Universitatea Craiova trăiește clipe de vis alături de noua sa parteneră. Actuala femeie din viața sa l-a făcut să retrăiască aceeași bucurie de tata pentru a treia oară. Aceasta l-a anunțat ce gen are bebelușul lor.

Oare este fată sau este băiat?

Răspunsul este că… Laurențiu Reghecampf va fi tata de băiat pentru a treia oară! Sunt șanse de 80% ca nou născutul să fie băiat, întocmai cum tatăl și-a dorit. Desigur, răspunsul real se va afla după efectuarea testului ADN pe baza celulelor prelevate din sângele matern. Analizele vor avea loc vinerea aceasta. În ceea ce privește nașterea, Corina Caciuc va deveni mămică în luna mai a anului viitor. Din punct de vedere astrologic, al treilea copil al lui Reghe se va naște sub semnul zodiacal Taur, potrivit cancan.ro.

Vedeta mai are doi băieți din vechile căsătorii. În urma primei căsătorii cu Mariana Pfeiffer, a rezultat un băiat pe nume Luca. În a doua căsnicie Anamaria Prodan i l-a dăruit pe Laurențiu Jr., cunoscut sub porecla de Bebeto. Fiul cel mare este zodia Pești, iar actualul fiu mijlociu este născut sub zodia Fecioară, exact ca tatăl său.

Corina Caciuc, licențiată în management

Pare că Reghe are o slăbiciune pentru femeile de afaceri. Noua sa iubită este licențiată în management. Facultatea a început-o în Dubai, dar s-a transferat, mai apoi, în România, unde și-a finalizat studiile. Corina Caciuc a făcut masterul în mediul de afaceri la Cambridge.

Reacția Anamariei Prodan

Anamaria Prodan îi transmite un mesaj cutremurător lui Laurențiu Reghecampf în plin divorț. Într-un interviu pentru emisiunea „Teo Show”, impresara a făcut o serie de comentarii legate de despărțirea de antrenor.

„Am stat de vorbă, nu știm exact ce s-a întâmplat, dar vom afla, luăm lucrurile încet așa cum vin și trăim frumos pentru că atunci când iubești un om, îl lași să facă ceea ce îl face pe el fericit și alegerile noastre dacă sunt ieftine, plătim scump. Cu siguranță, el se vă trezi, vă cauta să vadă ce s-a întâmplat și de unde au venit lucrurile astea în viață familiei lui. Dacă nu se va trezi, în altă viață când va veni, va repara greșeala și uite așa. Dacă se vă trezi, nimeni nu o să rămână nepedepsit. Nimeni care a stat în spate și și-a dorit și acum se bucură pe toate terasele din București. Nu are de ce să se bucure pentru că cine rade la urmă, râde mai bine. (…) Știu că nu o să rămân singură, o să caut fericirea toată viața și o să mă mărit.”, a declarat Anamaria Prodan.