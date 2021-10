Relația care a ocupat mereu primele pagini ale ziarelor s-a încheiat anul acesta, însă chiar dacă nu mai formează un cuplu, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf continuă să ocupe un loc fruntaș în presa din România.

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan divorțează. Ceea ce ridică cele mai multe semne de întrebare publicului, în urma despărțirii lor, nu este motivul divorțului, ci… banii din timpul căsniciei. „Cine cu cât rămâne?” este întrebarea pe care și-o adresează majoritatea românilor.

Potrivit romaniatv.net, Laurențiu Reghecampf şi-a luat deja banii imediat cum a anunţat divorțul de cea de-a doua soție.

Anamaria Prodan: „Fără acordul nostru”

Întrebați constant de suma de bani ce urmează să fie împărțită la partaj, Anamaria Prodan oferă noi informații pentru a închide gurile curioșilor. Având o personalitate sinceră și transparentă, Anamaria Prodan nu s-a ferit să discute despre acest subiect. Ea a vorbit dechis despre averea sa și a lui Laurențiu Reghecampf.

Aceasta a explicat faptul că ea și cel de-al doilea soț nu au contract prenupțial. Anamaria Prodan a menționat că, după ce a depus actele de divorț, antrenorul de la Universitatea Craiova și-a luat partea lui de avere fără acordul familiei.

„Averea pe care eu o am este moştenire de la mama mea. Laurenţiu şi-a luat fără acordul nostru părţile lui. În momentul acesta noi rămânem cu tot, iar el rămâne cu ce a luat.”, a declarat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan: „Niciodată să nu spui niciodată!”

Deși Laurențiu Reghecampf a părăsit-o, după un mariaj care a durat mai mult de un deceniu și și-a refăcut, la scurt timp, viața cu o altă femeie, în prezent însărcinată, Anamaria Prodan a declarat public că l-a iertat. Ba mai mult, aceasta nu spune „nu” unei viitoare împăcări: „Niciodată să nu spui niciodată!”

„Astea sunt nişte lucruri pe care la fel… never say never. Dar dacă mă întrebi acum şi la toată mocirla asta în care eu nu am fost obişnuită să fiu pentru că de când am deschis ochii pe lumea asta, provenind dintr-o familie de învingători şi de oameni foarte serioşi şi foarte lăudată, şi să apar în presă numai şi numai cu realizări… niciodată în mocirlă. Și în momentul ăsta suntem trași cumva, fără voia noastră, în ceva oribil, de-aia încercăm să iesim, să respirăm aer curat şi să uităm ceea ce se întâmplă.”, a spus Anamaria Prodan pentru romaniatv.net.