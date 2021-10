Mihaela Rădulescu a trecut de trei ori prin suferința pe care o provoacă divorțul. Aceasta a fost căsătorită de trei ori, prima dată cu Bogdan Rădulescu, a doua oară cuȘtefan Bănică Jr și a treia oară cu Elan Schwartztenberg. În urma ultimului mariaj, a rezultat un copil, un băiețel pe nume Ayan.

După o despărțire care s-a petrecut cu mai bine de un deceniu în urmă, Mihaela Rădulescu și-a deschis sufletul într-un interviu acordat Viva! și a vorbit sincer despre ruptura dintre ea și Elan Schwartztenberg.

Deși și-au spus „Adio!” cu 13 ani în urmă, cei doi au păstrat legătura pentru a-i putea oferi fiului lor, Ayan, șansa de a avea o familie frumoasă și de nu duce lipsă de iubirea vreunui părinte. Motiv pentru care Mihaela Rădulescu nu s-a ferit să vorbească despre relația ei cu Elan Schwartztenberg. Aceasta a făcut dezvăluiri atât din trecutul lor, cât și din prezent.

Regretele Mihaelei Rădulescu

Aceasta a declarat public că are anumite regrete în ceea ce privește anumite decizii din trecut. Ea nu a negat faptul că regretă că s-a destrămat ultima sa căsnicie.

„Recunosc că mi-ar fi plăcut să fi avut mai multă înțelepciune și să nu destram căsătoria cu tatăl copilului. Are legătură cu copilul. Mi-aș fi dorit ca el să crească în bula asta, unde mama și tata sunt prezenți mereu.”, a mărturisit vedeta.

Elan Schwartzenberg, „un tată minunat”

Spre deosebire de alte femei divorțate, Mihaela Rădulescu nu aduce jigniri la adresa lui Elan Schwartzenberg. Din potrivă chiar, aceasta recunoaște public că este devotat în rolul de părinte și că este „un tata minunat” pentru Ayan.

„Copilul nostru a avut și are parte de un tată minunat, în toate sensurile. Faptul că am știut să fim „familie” chiar și după divorț a fost cel mai bun sentiment cu care a crescut Ayan. Nimic altceva nu mai contează. Fiecare are viața lui, dar mereu vom fi familie în viața copilului nostru.”, a spus Mihaela Rădulescu.

Relația cu Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu a vorbit și despre Felix Baumgartner, actualul ei partener. Cei doi îndrăgostiți au parte de o relație frumoasă care îi împlinește pe toate planurile. Plictiseala fiind un cuvânt străin pentru aceștia.

„Avem același stil de viață sportiv și sănătos (nu bem alcool, nu umblăm noaptea pe nicăieri, ne facem workout-ul împreună sau separat, dar zilnic), ne uităm la aceleași filme, ne place același gen de relaxare, discutăm despre varii subiecte care ne animă și multe altele. Zburăm mult împreună, mai ales cu elicopterul lui, ne plac aceiași oameni… Suntem pe lungimea de undă ideală.” a spus aceasta.