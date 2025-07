Conform relatărilor presei italiene, cascadorul Felix Baumgartner ar fi acuzat o stare de rău înainte de a efectua saltul. Ulterior, acesta ar fi pierdut controlul asupra parapantei în timpul zborului. Primele informații sugerează că austriacul ar fi suferit un stop cardiac în aer, incidentul fiind în curs de investigare.

Joi, în jurul orei 16:00, în localitatea Porto Sant’Elpidio, situată în regiunea Marche din Italia, sportivul în vârstă de 56 de ani și-a pierdut viața în timpul unui zbor cu o parapantă motorizată.

Felix Baumgartner, devenit faimos în întreaga lume după ce a realizat saltul istoric de la marginea spațiului, a căzut în timpul zborului cu parapanta și s-a izbit violent de o structură din lemn aflată în apropierea piscinei aglomerate din campingul Le Mimose. În timpul prăbușirii, Felix Baumgartner a lovit o angajată a hotelului, care a fost transportată de urgență la spitalul Murri. Potrivit informațiilor medicale, femeia nu a suferit răni grave.

La momentul tragediei, piscina era plină de copii care se jucau, devenind martorii unui accident cutremurător, în urma căruia celebrul sportiv și-a pierdut viața.

Potrivit publicației Daily Mail, mai mulți martori, alături de membri ai personalului campingului, au intervenit imediat și au încercat să-l resusciteze pe austriac, însă eforturile lor au fost zadarnice.

Felix Baumgartner decolase din zona Fermo, însă, în timp ce survola coasta, a pierdut controlul asupra deltaplanului motorizat, din cauze care sunt încă în curs de investigare. În urma incidentului, acesta și-a pierdut cunoștința și a intrat în stop cardiac. Potrivit presei locale, există suspiciunea că sportivul ar fi suferit un atac de cord în timpul zborului.

Echipele de salvare au intervenit rapid și au solicitat o ambulanță aeriană pentru a-l transporta la spitalul Torrette din Ancona, însă, în ciuda eforturilor de resuscitare, decesul a fost constatat la fața locului.

Mihaela Rădulescu, partenera de viață a sportivului, se afla și ea în apropiere, cei doi petrecând împreună o vacanță în zonă. Imediat după producerea tragediei, ea a fost anunțată despre decesul sportivului și s-a deplasat de urgență la locul accidentului.

Cu doar puțin timp înainte de moartea sa neașteptată, cunoscutul sportiv a publicat un videoclip pe rețelele de socializare, însoțit de mesajul: „Vânt prea puternic”. În imagini, el apărea zburând cu parapanta, desenând cercuri deasupra unui câmp, fără să intuiască tragedia iminentă.

Într-un alt videoclip postat cu puțin timp înainte de accident, Felix o filma pe partenera sa, Mihaela, în timp ce aceasta transporta pânza aparatului de zbor. Cei doi aveau o relație care dura de peste zece ani, relație începută după ce Mihaela Rădulescu i-a luat un interviu celebrului sportiv.

Baumgartner a atras frecvent atenția presei internaționale prin cascadoriile sale spectaculoase, apărând în mod constant pe primele pagini ale ziarelor. Faima mondială a venit în anul 2012, când a realizat un salt istoric din stratosferă, de la o altitudine de 39 de kilometri, reușind să doboare mai multe recorduri în cadrul acelei misiuni impresionante.

Sportivul austriac a intrat în istorie și ca fiind prima persoană care a traversat Canalul Mânecii în zbor, fără ajutor motorizat, folosind un costum special cu aripi rigide. După celebrul său salt din stratosferă, sportivul austriac și-a exprimat public intenția de a se retrage din lumea sporturilor extreme.

Cariera sa a inclus și cascadorii realizate în mod ilegal. În anul 1999, el a efectuat un salt spectaculos de la etajul 88 al Turnurilor Petronas din Kuala Lumpur. Pentru a evita detectarea de către agenții de securitate, Baumgartner a studiat clădirea cu câteva zile înainte și a introdus parașuta în clădire ascunsă într-o servietă.

Într-un interviu acordat în urmă cu mai bine de cinci ani, vedeta declara că nu mai simte nevoia unei căsătorii. Aceasta a spus că a învățat să-și prețuiască mult mai mult viața privată și că preferă să trăiască iubirea în forma ei autentică.

Vedeta de televiziune a adăugat că dacă o relație cu un bărbat „de pe altă planetă” îi aduce fericirea și trebuie să se întâlnească cu el în cosmos pentru asta, este dispusă să facă acest lucru, chiar și fără selfie-uri.

Ea a recunoscut că pare neobișnuit să nu locuiască în aceeași casă, oraș sau țară cu partenerul, dar consideră la fel de ciudat să împarți viața cu cineva pe care nu îl mai iubești sau care are o altă persoană.

„(…) Am învățat să-mi prețuiesc mult mai mult viața privată. Și am constatat că am numai de câștigat de-aici, atât eu, cât și familia mea. Nu mai vreau să mă mărit, nu trăiesc ce vor alții, ci doar ce are sens total pentru mine.

Și dacă o relație cu un bărbat de pe altă planetă mă face fericită și trebuie să ne întâlnim în cosmos ca să fim fericiți, o s-o fac, fără selfie. Știu că pare ciudat să nu trăiești în aceeași casă, oraș, țară cu bărbatul tău, dar la fel de ciudat poate fi să-ți împarți patul sau gândurile cu un om pe care nu-l mai iubești sau care are pe alta.

Nu trăim la fel, nu gândim la fel despre iubire și libertate, nu simțim la fel, deci haideți să mai și acceptăm că și cuplurile pot avea diverse forme de fericire și de conviețuire. Iar dacă nu puteți accepta, eu tot vă doresc fericirea mea, pentru că e reală și întreagă”, a declarat ea atunci pentru revista Viva.