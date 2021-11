Scandal uriaș la Antena Stars! Simona Hapciuc, implicată într-o bătaie fără precedent. Riscă să fie dată afară

Scandal fără precedent la Antena Stars, după ce Simona Hapciuc, fostă concurentă la Survivor România, este acuzată că ar fi bătut-o pe prezentatoarea de la Star Matinal, Nasrin Ameri.

Aceasta din urmă a ajuns la Spitalul Elias din Capitală, pe perfuzii, după ce a fost trasă de păr, de mâini și lovită cu capul de pereții băii redacției. Impact.ro scrie că bătaia s-a petrecut în pauza emisiunii la care sunt colege.

Nasrin Ameri, fina lui Cristian Borcea, vrea să o dea în judecată pe Simona Hapciuc, având semne care arată bătaia dintre ele două. După ce a fost dusă cu salvarea la Spitalul Elias din Capitală, aceasta ar fi ajuns și la Institutul de Medicină Legală ”Mina Minovici” (INML), iar mai apoi la poliție pentru a da declarații.

„Are vânătăi pe mâini și a făcut un atac de panică. A rămas câteva ore în spital, pentru investigații medicale”, a declarat o sursă apropiată prezentatoarei TV.

Simona Hapciuc spune că nu a fost vorba despre nicio bătaie

Fosta concurentă la Survivor România, Simona Hapciuc, cea acuzată că a bătut-o pe Nasrin Ameri, spune că nu i-a făcut nimic colegei sale, subliniind că dacă există camere de supraveghere se poate vedea pe acestea ce s-a întâmplat cu adevărat, notează wowbiz.ro.

„Nu-i adevărat nici măcar că am smotocit-o. Presupun că există camere și se va vedea pe cameră”, spunea Simona Hapciuc.

„Legat de scandalul în care am fost implicată astăzi, vreau să vă anunț că tot ce scrie în presă sub „declarația mea” este fals. Eu nu am dat nici o declarație. Dacă o voi face, o voi face doar pe pagina mea de instagram”, este mesajul transmis de Simona Hapciuc.