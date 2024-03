Simona Halep și Darren Cahill au construit de-a lungul timpului o relație specială, în anii cât australianul i-a fost antrenor româncei. Absolvită de suspendarea dictată de ITIA pentru dopaj, tenismena noastră a primit un wild-card de la organizatorii turneului de la Miami. Luată pe nepregătite, lucrurile derulându-se cu viteză, Halep a plecat în Florida fără antrenor. Constănțeanca este sprijinită în continuare, cel puțin moral, de Darren Cahill, australianul cu care a câștigat primul ei titlu de Grand Slam, Roland Garros 2018. Tehnicianul a venit la ultima ședință de pregătire a româncei, pentru a-i ridica moralul.

Simona Halep at practice in Miami on Monday. pic.twitter.com/pUYrrjwH6Q

— Romanian Tennis (@WTARomania) March 18, 2024