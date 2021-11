Cătălin Măruță în stare de șoc! S-a întâmplat în direct în emisiunea sa. Prezentatorul a rămas fără cuvinte

Serghei Mizil a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, la provocarea sosurilor picante. Chiar dacă lucrurile au decurs bine, în ultima ediție difuzată a avut loc și o confruntare între prezentator și vedetă.

Fiind un om extrem de direct, acesta a vorbit despre cum a fost ultimul an pentru el, precizând, totodată, că a avut parte de foarte multe înmormântări, inclusiv cea a surorii sale.

”Anul ăsta am avut foarte multe înmormântări, am pierdut un cumătru, mătuși, socrul…a fost un an stresant și cu covidul…”, a spus Serghei Mizil.

Chiar dacă a avut de înfruntat provocări în viața personală, cea profesională este una favorabilă, Serghei Mizil explicând că este implicat într-un proiect alături de Florin Piersic jr. Magda Catone și alții.

”Eu sunt șef de penitenciar. Începem la Jilava filmările.”, a dezvăluit Serghei Mizil.

Serghei Mizil s-a enervat de faptul că Măruță nu știe nimic despre cariera sa actoricească

După ce Serghei Mizil i-a povestit despre acest proiect, Măruță l-a întrebat dacă este prima experiență de acest fel, întrebare ce l-a contrariat pe Serghei Mizil.

Vedeta a început să îi enumere mai multe filme în care a fost distribuit, după care i-a reproșat acestuia că ”nu te uiți la filme se pare, nici eu nu mă uit la emisiunile tale”.

Amintim că de-a lungul timpului, Serghei Mizil a apărut în mai multe filme, precum Check-In (2014). Funeralii fericite (2013), Reguli de circulație (2010), Marilena (2009).

Serghei Mizil a dezvăluit cu ce vedetă din România s-ar căsători

Tot în cadrul emisiunii lui Măruță, Serghei Mizil a fost întrebat cu ce vedetă din România s-ar căsători dacă nu și-a fi unit deja destinele cu Cora Mizil.

Acesta a răspuns, fără niciun fel de reținere, că s-ar căsători cu Delia, explicând că o apreciază pentru talentul ei, cât și pentru personalitatea rebelă și prezența provocatoare.

„E și frumoasă, cântă, are prezență, adică toate calitățile care-mi plac mie. Are și nebunie, îmi place se îmbracă, îmi place mult de tot de ea. Poate mă prinde bărba-su, că ne cunoaștem”, a afirmat Serghei Mizil.