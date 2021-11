La începutul lunii noiembrie, Bianca Drăgușanu a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV. Vedeta în vârstă de 39 de ani a purtat o rochie albă, care o avantaja destul de mult, iar prezentatorul tv i-a făcut complimente încă din prima clipă, întrebând-o și dacă urmează să se căsătorească, având în vedere că rochia purtată era un albă.

Totodată, pe parcursul interviului, Cătălin Măruță i-a arătat Biancăi Drăgușanu mai multe imagini cu ea de acum câțiva ani, unele de când nu avea operații estetice. Vedeta a comentat și criticile venite la adresa ei pentru felul în care s-a transformat din punct de vedere fizic.

„De ce crezi că m-am operat prea mult, dacă toate vor să fie ca mine? Doar persoanele frustrate spun asta. Trăim în 2021, ar fi culmea să mă dau cu cremă de gălbenele pe față și să nu am riduri”, a spus Bianca Drăgușanu.

Un subiect care a deranjat-o pe vedetă a fost cel al veniturilor. Mai exact, Cătălin Măruță a întrebat-o pe Bianca Drăgușanu cum face bani, iar vedeta a evitat să dea un răspuns și doar a transmis că încasează sume destul de mari, din propria afacere cu rochii elegante și de mireasă, încă una cu blănuri, alta cu costume de fitness, dar și multe contracte de imagine cu o casă de bijuterii, cu un magazin de extensii, dar și cu o casă de pariuri.

Bianca Drăgușanu, dezamăgită de Cătălin Măruță

La câteva săptămâni distanță după interviu, aceasta a declarat însă că a fost dezamăgită de cum a fost tratată în emisiune, având în vedere cele discutate cu producătoarea.

„Sunt dezamăgită pentru că deși stabilisem cu una dintre producătoarele emisiunii dinainte despre ce vorbim și am subliniat faptul că are reclamații și lumea care a trecut pe la el m-a sfătuit să nu mă duc pentru că e un om pervers și viclean care tinde să te pună în posturi care te defavorizează, eu am fost de bună credință și am crezut că emisiunea va avea loc conform spuselor producătoarei”, a spus Bianca Drăgușanu, potrivit spynews.ro.

În acest context, vedeta este hotărâtă să nu mai meargă nicidată în emisiunea prezentatorului de la PRO TV.

„Mi s-a zis că vom vorbi de evoluție, că va fi despre pozitiv, pe vibe bun și așa m-am dus, cu gândul că revăd un vechi prieten, însă m-am trezit încolțită de subiecte în care nu m-am regăsit, de întrebări tendențioase și am fost foarte dezamăgită și așadar și prin urmare nu voi mai accepta niciodată vreo invitație de la acest personaj în emisiune”, a mai spus ea.

Contactat de fanatik.ro pentru a oferi declarații în acest sens, Cătălin Măruță a precizat că nu vrea să comenteze acest subiect.

„Nu vreau să vorbesc despre asta. O să apară iar șoc. Ce am zis, ce am declarat… Nu mă interesează să comentez subiectul”, a spus Cătălin Măruță, pentru fanatik.ro.