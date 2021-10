Serghei Mizil trece prin clipe cumplite! Afaceristul este în doliu după ce sora lui a murit

În acest context, celebrul om de afaceri a postat o fotografie cu regretata lui soră și a scris un mesaj plin de durere. Amintim că, în urmă cu câteva luni, Serghei Mizil a făcut apel la oameni și i-a rugat să meargă să doneze sânge pentru sora lui, care era la acel moment internată în spital.

De asemenea, Serghei Mizil trece printr-o perioadă extrem de grea, lucru care se poate observa și din mesajul transmis pe rețelele de socializare. Potrivit celor scrise de afacerist, este cea mai tristă zi din viața sa.

„Azi e cea mai tristă zi din viața mea. Am pierdut-o pe sora mea, Donca. Dumnezeu să te odihnească…”, a scris Serghei Mizil pe Facebook.

Mesajul transmis anterior de afacerist

Aparent, sora lui avea probleme de sănătate, însă acestea nu au fost făcute publice.

„Apel umanitar: cine vrea sa ma ajute sa doneze sange la Centrul de transfuzie sanguina Bucuresti (str. Constantin Caracas nr.2) pentru sora mea cu specificarea numelui Sonia Donca internata la Institutul clinic Fundeni, Sectia Clinica Hematologie” a scris Serghei Mizil pe rețelele de socializare, în urmă cu câteva luni.

Amintim că sora lui Serghei Mizil a fost marea iubire a lui Nicu Ceaușescu. În urmă cu mai mulți ani, Emilia Marinela Macovescu, soția fostului ministru de Externe, George Macovescu, a oferit un interviu în care a povestit cum Elena Ceaușescu a intervenit brutal în relatia pe care Ceaușescu a avut-o, timp de 10 ani, cu Donca, sora lui Serghei Mizil.

Doliu mare în spionajul românesc

Anterior, Serghei Mizil a fost lovit și de moartea socrului său. Gheorghe Marcu a fost adjunctul lui Ioan Mihai Pacepa în DIE. După fuga lui Pacepa din România în SUA, Gheorghe Marcu a rămas activ în structurile de informaţii.

Gheorghe Marcu s-a stins din viaţă luni. Personaj de frunte al spionajului românesc, Gheorghe Marcu a fost unul dintre apropiatii lui Ion Mihai Pacepa, adjunctul DIE si consilier personal al “fiului poporului”. In 1978, Pacepa a cerut azil politic in Statele Unite, unde a lucrat pentru comunitatea de informatii a Americii in diferite operatiuni impotriva fostului bloc sovietic.

„Oamenii adevărați îți sar în ajutor la nevoie, când toți se dau înapoi. Așa a fost socrul meu, General Maior Gheorghe Marcu. Și pentru asta îl vom onora câtă vreme trăim. Priveghiul are loc astăzi, la Mausoleul Cimitirului Militar Ghencea. Înmormântarea este mâine, la orele 12:00”, a scris Serghei Niculescu Mizil pe Facebook.