EXCLUSIV! Adevărul despre banii lui Nicolae Ceaușescu. Serghei Mizil a dat cărțile pe față (VIDEO)

Invitatul din ediția de azi a podcastului EVZ Play a fost nimeni altul decât Serghei Mizil. Acesta a vorbit în emisiunea de pe canalul de YouTube EVZ Capital despre mai multe subiecte, printre care și despre banii lui Nicolae Ceaușescu.

În întâlnirea cu jurnalistul Mihai Curea, Serghei Mizil a dezvăluit că Nicolae Ceaușescu nu a avut niciun ban pe persoană fizică și că toți banii erau în conturi. De asemenea, invitatul din podcastul EVZ Play de azi a precizat că banii din conturi au fost luați, ulterior, de cei care au venit la putere.

” (…) pe mine mă înjură foarte mult. Păi Iliescu m-a înjurat că am spus adevărul la Antena 3 cu banii și cu alea. Eu nu inventez, eu am spus tot timpul ce am trăit eu, ce am văzut eu cu ochii mei, nu ce-am auzit.

Ți-am spus, cu trei săptămâni înainte m-a văzut socră-miu, care este Gheorghe Marcu (…) care a avut banii lui Ceaușescu pe mână, mi-a zis dacă vine ăsta eu nu vin că ne arestează Ceaușescu (…) au predat banii care nu erau afară și erau în conturile pe care le-au luat ei fără niciun fel de discuție. Ceaușescu a avut cont zero, el personal. Banii au fost luați de cei care au preluat puterea”, spune Serghei Mizil.

Ion Iliescu a reacționat imediat la declarațiile făcute de Serghei Mizil

Serghei Mizil a mai povestit că la momentul în care a vorbit despre acest subiect la televizor, la postul de televiziune Antena 3, fostul președinte al României, Ion Iliescu, a reacționat imediat și a trimis un comunicat de presă.

„(…) ce mi-a scris Iliescu pe site atunci când am vorbit la Antena 3. A dat comunicat că de ce, că l-a atins că e și găină că dacă tăcea din gură, tăcea din gură. A scris că, chemați pe toți neaveniții care vorbesc de bani, mai bine căutați banii în curtea la Antena 3, adică la Voiculescu. A băgat-o așa de ne-a lăsat muți pe toți.

Că am fost eu cu Nicolae Ceaușescu, a fost el înainte, și care a spus exact ce am văzut. Că și el a spus foarte clar, că ăla era în casă cu ei și e și scrisoarea aia care, cu patru ani înainte, care au primit-o în care scrie cum se numește FSN, cum îl dă jos, cum nu știu ce”, a mai spus acesta.