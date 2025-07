Ultimele zile de festival aduc in prim-plan concerte spectaculoase care reunesc pe aceeasi scena artisti din intreaga lume – jazz, clasic, fuziuni neasteptate, improvizatie si pasiune autentica. Fiecare seara este o calatorie muzicala care depaseste granitele culturale, imbinand rafinamentul cu energia si creativitatea generatiei noi de muzicieni.

BEST OF JAZZ | 11 iulie, ora 20:00

Un concert vibrant cu cele mai apreciate trupe din cadrul Bucharest International Jazz Competition. Publicul este invitat sa retraiasca cele mai intense momente ale competitiei, intr-un show energic si memorabil.

GALA EUROPAfest | 12 iulie, ora 20:00

O seara de gala cu totul speciala, care celebreaza excelenta, muzica live si parcursul exceptional al festivalului. Artisti din diferite colturi ale lumii vor urca pe scena pentru a oferi publicului o experienta rafinata si emotionanta. Avem onoarea sa o avem alaturi pe ASR Principesa Sofia.

PREMIERA EUROPEANA – M.U.S.I.C. | 13 iulie, ora 20:00

Unul dintre cele mai asteptate momente este concertul de inchidere din 13 iulie, gazduit la Palatul Regal – Muzeul National de Arta al Romaniei, in Sala Auditorium. Publicul va avea ocazia sa asiste la premiera absoluta in Romania a proiectului european M.U.S.I.C., un fusion electrizant intre jazz si muzica clasica, dezvoltat in 6 tari europene, cu artisti din Italia, Polonia, Ungaria, Bulgaria si Romania.

Ultimele bilete sunt disponibile pe iabilet.ro – grabiti-va, locurile sunt limitate!

Festivalul organizat de jmEvents a fost decorat de Casa Regala a Romaniei cu Medalia „Custodele Coroanei romane”, un semn al recunoasterii valorii culturale si impactului international. De asemenea, evenimentul se deruleaza de 21 de ani sub Inaltul Patronaj al Majestatii Sale Margareta si al ASR Principele Radu.

EUROPAfest este proiect co-finantat de Ministerul Culturii.