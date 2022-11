Au fost printre cei mai buni prieteni ai lui Nicu Ceaușescu și au creat împreună gașca nebună din Primăverii. O poveste de dragoste interzisă a despărțit familiile Ceaușescu și Mizil pentru totdeauna.

Apoi, Serghei și Jean au pus capăt unei relații de prietenie de zeci de ani. Care a fost motivul? Jean Maurer se destăinuie la podacstul Istoria Secretă, de pe canalul de YouTube EVZ-Capital.

În cadrul podcastului de pe canalul de YouTube EVZ-Capital, Jean Maurer a vorbit despre berbecul primit de tatăl său și ce a însemnat asta pentru el.

„Tata a primit în dar un berbecuț pe care l-am ținut în curte la noi. Eram obișnuiți cu animalele, căci mereu aveam animăluțe ba prin curte, ba prin casă. Însă până atunci nu ni se mai întâmplase să avem un berbecuț. Acesta a crescut, i-au crescut și coarte, avea undeva la 70 de kilograme, devenise un fel de câine de pază în curte.

Mai erau soldați care apăreau prin curte, iar acesta se lua mereu de ei. Am vorbit despre el și la școală, iar colegii m-au rugat să vin cu el la ore, să-l vadă. L-am dus cu Mercedesul. Toată lumea se minunase că vine fiul lui Maurer cu berbecul la școală”, a dezvăluit Jean Maurer.

Jean Maurer: Mi-am dat seama târziu cine sunt

Tot în cadrul podcastului EVZ-Capital, Jean Maurer a vorbit și despre semificația numelui său.

„Mi-am dat seama târziu cine sunt, că sunt fiul lui Ion Gheorghe Maurer, premierul României. Am crescut de mic cu șofer, cu oameni care mă păzesc. Lucrurile acestea nu mă onorează. Prima dată când am mers cu autobuzul sau tramvaiul a fost în anul III de facultate.

Era puțin ciudat atunci, cu bilete, cu compostor… Eram destul de fraier și destul de papagal. Tata nu m-a încurajat niciodată să aflu și cum e această viață. Oricum, în cea mai mare perioadă a copilăriei și adolescenței mele, tata nu s-a implicat prea mult, mai mult am petrecut timpul cu mama, o femeie categorică”, a mai spus Jean Maurer.

Jean Maurer, despre cearta cu Serghei Mizil

De asemenea, fiul fostului premier al României a vorbit și despre cearta pe care a avut-o Serghei Mizil.

„Nu vreau să insist prea mult pe acest subiect. El are versiunea sa, eu am versiunea mea. Am fost prieteni cândva, însă se pare că nu comunismul ne-a despărțit, ci capitalismul. La un moment dat, după 1990, pentru că familia mea murise, am zis să mă apropii de ei, de Serghei și familia sa.

Chiar m-am mutat în apropierea acestora. Serghei stătea atunci cu socrul său și cu sora sa. Însă, la un moment dat, am luat hotărârea să plec din locul respectiv, iar Serghei m-a acuzat că nu mi-am luat „La revedere”, o prostie. După eu i-am răspuns lui, el la rândul său și tot așa. Au fost doar chestii mărunte la mijloc.

Eu îl apreciez acum pe Serghei, așa colorat cum este el. Este adevărat, l-am făcut și analfabet și bețiv și în toate felurile. Cum am zis, acum îl respect foarte mult pe Serghei. Familia Mizil este una foarte dur încercată. Acestuia i-au murit nepoți, dar și sora, Donca. Mai multe nu vreau să discut, căci știu foarte bine că nu-i place acest subiect. Doar ceea ce vreau să zic, fapt pe care îl știu de la mama, este că familia Ceaușescu a făcut o crimă cu Donca, o crimă ordinară.

Lui Nicu Ceaușescu nu i-am reproșat niciodată acest lucru, chiar dacă atunci avea peste 30 de ani și se putea opune. Știu că Nicu a suferit înfiorător după aceea, după ceea ce i se întâmplase iubitei sale Donca. A spus că nu avea ce să facă.

Donca a fost luată pe sus și dusă la spital și i-au făcut avort forțat. A fost ambiția Elenei Ceaușescu, iar Nicolae nu a avut nimic împotrivă. Totul a fost mușamalizat. Faptul acesta, pentru că știam ceea ce puteau ei să facă, a fost unul dintre motivele pentru care eu am plecat în Germania”, a mai spus Jean Maurer.

Drama lui Nicu Ceaușescu

„Donca era o fată excepțională, foarte frumoasă, foarte muncitoare! Habar nu am ce a putut fi în capul lor. Presupun, doar presupun, faptul că extravaganțele lui Serghei nu voiai să fie asociate cu familia Ceaușescu.

Probabil că Elena dorea pe altcineva, de aceea a racolat-o pe Poliana Cristescu, o fată cu trecut de securitate. Aceasta i-a fost prezentată inițial Elenei de către fratele lui Viorel Păunescu, care era colonel de Securitate. Elena, cel mai probabil, lăsase ordonanță de partid să i se găsească o soție lui Nicu.

Nu am dovezi în acest sens, însă Nicu mi-a zis la un moment dat: „Mi-au găsit o tâmpită!”. După acel moment, vedea din ce în ce mai des la mine, chiar dacă lucram amândoi Mai gătea nevastă-mea de la acea vreme câte ceva, dar de cele mai multe ori ajungea un pachețel sigilat după el.

În aceste întâlniri, l-am întrebat „De ce nu vii și cu Poliana?”. Mi-a răspuns că nu o suportă, că e o fraieră. Se căsătorise cu ea doar după un plan al familiei, mai ales că Nicu ar fi trebuit să preia ștafeta de la Nicolae”, a spus Jean Maurer, în cadrul podcastului EVZ-Capital.