S-a aflat ce studii are Ion Țiriac. Miliardarul este unul dintre cei mai mediatizați oameni de afaceri la noi, însă, faima și banii nu au venit fără a face și unele sacrificii. În ciuda faptului că afacerile îi merg din plin, fostul jucător de tenis nu are studii în domeniul financiar.

Despre modul în care a reușit să își termine liceul dar și provocările a fost supus a povestit chiar el. Ion Țiriac s-a declarat foarte recunoscător familiei lui Ioan Gheorghe Maurer, fost prim-ministru în epoca Ceaușescu. Asta pentru că Gheorghe Maurer aproape că l-a șantajat pentru a fi sigur că să își termine studiile.

Cum i-a fost luat pașaportul lui Ion Țiriac

Pe-atunci premier al României, acesta i-a luat pur și simplu pașaportul lui Țiriac, pentru a-l determina să își termine liceul. În doar câteva luni, Ion Țiriac a terminat clasa a IX și a X-a și a promovat și Bacalaureatul.

„Pot să-mi exprim încă o dată public recunoștință în fața familiei Maurer (n.r. Ioan Gheorghe Maurer, fost prim-ministru în epoca Ceaușescu). Cum la o vârstă foarte fragedă am început să joc tenis cu dumnealui, știa situația mea”, a relatat Ion Țiriac.

Rolul jucat de primul-ministru al lui Ceaușescu

El a relatat și ce s-a petrecut apoi ș care a fost gestul făcut de premierul lui Ceaușescu care l-a scos din minți pe tenismen.

„La un moment dat, m-am dus la cadre la Ministerul Tineretului şi Sportului şi mi-au spus: >. Eu am reacționat: Sunteți nebuni?! Eu mâine trebuie să plec la Moscova, spuneți-le șefilor. Cum să nu am eu pașaport, ce, am omorât pe cineva?! Maurer dăduse ordin să-mi ia paşaportul până nu termin liceul. Ei, în patru luni de zile am terminat și a IX-a şi a X-a şi Bacalaureatul. Și pe urma mi s-a spus: >”, a povestit, la un moment dat Ion Țiriac.

Unul din cei mai buni jucători români de tenis

Ion Țiriac are 84 de ani. El și-a început cariera de jucător de tenis la simplu în anii 1960, până când a trecut la dublu masculin și și-a unit forțele cu Ilie Năstase. El fost un fost unul din cei mai buni jucători români de tenis în anii 1960 și 1970, iar alături de Ilie Năstase, bunul său prieten, a câștigat Openul Franței în 1970.

După căderea comunismului, în 1990, Ion Țiriac a crezut că e un moment prielnic să investească în capital în România și a fondat Banca Țiriac, care este prima bancă privată din țară.