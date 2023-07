Ion Țiriac este considerat la ora actuală unul dintre cei mai bogați români. Cu o avere estimată la 2,1 miliarde de dolari, celebrul tenismen nu mai duce grija zilei de mâine.

Nu multă lume știe că pentru a ajunge în acest punct, el a muncit mult încă de când era copil. La un moment dat, a ajuns în punctul de a fi chiar supus șantajului, pentru nu a risca să lase totul baltă din cauza meciurilor de tenis.

Presiunile făcute asupra lui Ion Țiriac

S-a întâmplat în tinerețe, când era în liceu. Despre acest episod a povestit chiar Ion Țiriac. El a recunoscut că s-au făcut presiuni asupra lui pentru a-și termina liceul. Țiriac a mărturisit că a fost șantajat de Ioan Gheorghe Maurer. Fostul prim-ministru în epoca lui Nicolae Ceaușescu a trecut la o măsură extremă pentru a fi sigur că Țiriac nu va ceda în ceea ce privește studiile.

Astfel, Ion Țiriac a ajuns să fie lăsat fără pașaport, în urma unui ordin, pentru a fi forțat să termine clasele a 9-a și a 10-a și să își ia BAC-ul.

Recunoștință față de fostul premier comunist, Gheorghe Maurer

„Pot să-mi exprim încă o dată public recunoștință în fața familiei Maurer (n.r. Ioan Gheorghe Maurer, fost prim-ministru în epoca Ceaușescu). Cum la o vârstă foarte fragedă am început să joc tenis cu dumnealui, știa situația mea.

La un moment dat, m-am dus la cadre la Ministerul Tineretului şi Sportului şi mi-au spus: ‘Domnule, dumneata nu mai ai pașaportul’. Eu am reacționat: ‘Sunteți nebuni?! Eu mâine trebuie să plec la Moscova, spuneți-le șefilor. Cum să nu am eu pașaport, ce, am omorât pe cineva?!’, a povestit Ion Țiriac.

Tot el a aflat cum Maurer dăduse ordin să-i fie lăsat fără paşaport până nu termină liceul.

„Ei, în patru luni de zile am terminat și a IX-a şi a X-a şi Bacalaureatul. Și pe urma mi s-a spus: ‘Uite paşaportul, dar ce facultate vrei să faci?”, a relatat, la un moment dat Ion Țiriac.

Proiectele finalizate de miliardarul român

Fostul jucător de tenis are o fată, Ioana Natalia Țiriac, care a terminat Liceul American din București și și-a continuat studiile în Statele Unite. Ea a finalizat Facultatea de Economie din Miami. Miliardarul român îl are și pe Ion Alexandru Ţiriac.

Recent, Țiriac a finalizat cel mai nou proiect imobiliar, Stejarii Collection, care este o continuare a Stejarii Clubul Rezidențial și care va putea fi accesat de cei interesați de închirierea apartamentelor exclusiviste începând cu data de 16 iulie, printr-o programare prealabilă.

În plus, Grupul Țiriac, deținut de miliardarul român, a achiziționat un pachet semnificativ de acțiuni Hidroelectrica, reprezentând 5% din totalul companiei, atât în mod direct, cât și indirect.