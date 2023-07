Ion Țiriac a cumpărat 5% din Hidroelectrica

Grupul Țiriac, deținut de miliardarul român Ion Țiriac, a achiziționat un pachet semnificativ de acțiuni Hidroelectrica, reprezentând 5% din totalul companiei, atât în mod direct, cât și indirect. Dezvăluirea a fost făcută de Ion Țiriac Jr., care a precizat că este o investiție pe termen lung și speră că este doar începutul.

„Probabil suntem grupul care, deocamdată, deţine peste 5% din acţiuni dacă consolidăm direct şi indirect, însă este o investiţie pe termen lung pentru noi şi sper să fie doar un început. Este perla României. Greu, dacă nu imposibil, să găseşti ceva mai bun în Europa în acest moment!

Însă investim mult în toate regiunile geografice de peste 30 de ani. Este adevărat însă că, în România, ne interesează pe termen lung să facem parte din această companie”, a declarat Ion Ţiriac Jr., potrivit Aleph News.

Randamentul companiei este și va fi uriaș

Întrebat despre alegerea Hidroelectrica, Ion Țiriac Jr. a subliniat importanța resurselor naturale ale României, în special potențialul hidroenergetic al țării. În acest context, el a menționat că randamentul economic al companiei este și va fi uriaș în viitor.

„Vedeţi dvs, sunt doar o mână de companii pe mapamond care produc un astfel de debit de energie si Cel de Sus ne-a dat această avere naturală inestimabilă. Cu o producţie de peste 60% din nevoia românilor, şi la hidro poate fi zi, noapte, ploaie vânt sau linişte, apa curge 24 din 24, 365 de zile pe an.

Iar randamentul, din punct de vedere economic, este şi va fi uriaş mulţi ani de acum înainte. Consumul de curent creşte vertiginos, an de an şi cu electrificarea din ultimii ani şi planul 2030 am putea, ca ţară, să fim extrem de importanţi regional”, a explicat acesta.

Hidroelectrica își poate crește producția cu 60% pe an

Chestionat cu privire la implicarea sa directă în conducerea Hidroelectrica, Ion Țiriac Jr. a afirmat că nu dorește să amestece sfera politică cu cea privată. El a subliniat achiziția de acțiuni Hidroelectrica reprezintă un investiție pasivă care va aduce un randament anual sub formă de dividende.

De asemenea, a menționat că dacă guvernul ar implementa câțiva pași simpli, Hidroelectrica ar putea înregistra o creștere mult mai accelerată.

„Nu amestecăm politicul cu privatul. Nu am făcut-o 35 de ani, nu începem astăzi. Fundaţia a realizat 65 de afaceri de succes şi toate au fost private. Acest plasament este unul pasiv care ne va da 10-12% pe an dividende la euro, plus creşterea naturală a activului. Şi, dacă guvernul ar face 2-3 paşi simpli, compania ar putea creşte mult mai accelerat.

Haideţi să o luăm ca pe un business. Astăzi faci cca 1 miliard de euro profit care merge la bugetul de stat. Foarte frumos. Ce aţi spune dacă s-ar dubla în maxim 5 ani? Asta aş face eu cu oricare business. O să fac o cerere să mă primească premierul României şi, dacă o acceptă, o să îi demonstrez că, prin doua schimbări uşor de realizat, îşi poate creşte producţia cu 60% pe an.

În acel moment devenim exportatori importanţi de energie, nu doar consumatori. Însa asta ar însemna să îşi dorească şi Guvernul, să bage în seamă privatul. Sunt disponibil 24 din 24 pentru români. Şi sunt convins că numărul meu este uşor de găsit”, a mai declarat el.