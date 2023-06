Ion Țiriac este acum unul dintre cei mai mari sportivi români și totodată, unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din țara noastră. Miliardarul a făcut performanță și la școală, reușind să termine două clase în numai patru luni. Un om care l-a influențat foarte mult în acest sens a fost Ioan Gheorghe Maurer.

Ion Țiriac, ajutat de Ioan Gheorghe Maurer să își termine studiile

Puțini știu că miliardarul vine dintr-o familie modestă și a trebuit să muncească pentru a reuși. Datorită influenței lui Ioan Gheorghe Maurer, Ion Țiriac și-a finalizat studiile și a reușit să își construiască un adevărat imperiu în afaceri. Cu ajutorul lui Maurer, omul de afaceri a terminat clasele a IX-a şi a X-a și a luat Bacalaureatul în doar patru luni.

„Pot să-mi exprim încă o dată public recunoștință în fața familiei Maurer ( n.r. Ioan Gheorghe Maurer, fost prim-ministru în epoca Ceaușescu). Cum la o vârstă foarte fragedă am început să joc tenis cu dumnealui, știa situația mea. La un moment dat, m-am dus la cadre la Ministerul Tineretului şi Sportului şi mi-au spus: Domnule, dumneata nu mai ai pașaportul.

Eu am reacționat: Sunteți nebuni?! Eu mâine trebuie să plec la Moscova, spuneți-le șefilor. Cum să nu am eu pașaport, ce, am omorât pe cineva?! Maurer dăduse ordin să-mi ia paşaportul până nu termin liceul. Ei, în patru luni de zile am terminat și a IX-a şi a X-a şi Bacalaureatul. Si pe urma mi s-a spus: Uite paşaportul, dar ce facultate vrei să faci?, își amintea Ion Țiriac în urmă cu mai mult timp.”, a povestit Ion Țiriac.

Tot Ioan Gheorghe Maurer a fost cel care l-a îndemnat pe fostul tenismen să urmeze și o facultate. Astfel, Ion Țiriac a terminat Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport.

Prietenia cu Costică Năstase

Puțini știu că Ion Țiriac este foarte bun prieten cu Costică Năstase, fratele fostului tenismen Ilie Năstase. Pe cei doi îi leagă o prietenie de peste 60 de ani și au fost colegi în echipa de Cupa Davis, iar Costică a fost tenismen și antrenorul lui Ilie Năstase.

„Eu l-am cunoscut pe Țiriac când aveam 24 de ani, iar el era un puști de 18 ani, abia venit la București! Ce am avut noi, ce am împărțit, ce ne leagă e dincolo de prietenie, nici n-aș putea să explic”, spunea Costică.