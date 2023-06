Ion Țiriac are o avere de aproximativ 2 miliarde de euro, potrivit estimărilor Forbes. Anul trecut, acesta avea o avere estimată la 1,6 miliarde de dolari, aflându-se pe locul 1818 în topul celor mai bogați oameni din lume. Acum însă, fostul tenismen a urcat pe locul 1516.

Ion Țiriac cheltuie 1,5 milioane de euro pentru întreținerea și asigurarea avioanelor sale

Acest lucru înseamnă că își permite anumite lucruri la care unii oameni nici măcar nu visează. Cum ar fi, de exemplu, trei avioane și un elicopter. Omul de afaceri este extrem de pasionat de aviație, motiv pentru care în 1997 chiar și-a deschis și o companie.

Însă aceasta este o pasiune extrem de scumpă. Ion Țiriac a spus recent că pentru asigurarea aeronavelor scoate din buzunar nu mai puțin de 1,5 milioane de euro pe an, scrie as.ro.

Fostul tenismen a vorbit și în trecut despre pasiunea sa pentru aviație. Acesta a spus că deține mai multe avioane, pe care le pilotează el însuși, deoarece nu își permite să mai angajeze piloți. Omul de afaceri a mai povestit și că a oferit un avion Crucii Roșii, pentru că nu aveau cu ce să transporte bolnavii.

”Pilotez pentru că nu am bani de doi piloți. Acum câteva zile am venit de la Madrid cu mine la manșă. Copilot să fie altul, eu sunt comandant, stau în stânga.

Am mai multe avioane, nu doar unul. Am mai dat un avion și Crucii Roșii că nu aveau cu ce să transporte bolnavii. L-am făcut cadou, dar nu contează asta. Primul care nu știe ce valoare are banul înseamnă că nu îl merită”, a spus el în urmă cu ceva timp.

„Singurele plăceri” ale fostului tenismen la vârsta de 84 de ani

Ion Țiriac a dezvăluit și care sunt „singurele plăceri” pe care le are la vârsta de 84 de ani. Pentru a uita de afaceri, fostul tenismen se relaxează între două și trei săptămâni în Namibia, în inima Africii. În perioada pandemiei, a cumpărat un resort cu 5,5 milioane de euro de la o familie de elvețieni.

De asemenea, a cheltuit alte 2 milioane de euro pentru extinderea unui lac natural din zonă.

„Singurele mele plăceri sunt cele cu Africa acum, pentru că stau acolo la mine acasă, în Namibia. Acum mă duc și iar stau probabil 2-3 săptămâni acolo.

Aș vrea să fug de tot: și de fundație, și de construcții și de absolut tot, dar este foarte greu dacă te-ai obișnuit în ritmul ăsta”, a declarat el pentru Antena 3.