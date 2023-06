Ion Ţiriac, Ilie Năstase și Nadia Comăneci au fost la Paris (Franța) pentru turneul de tenis de la Roland Garros. Cei trei au urmărit semifinalele feminine, respectiv duelul dintre Aryna Sabalenka și Karolina Muchova.

Ion Țiriac i-a invitat pe cei doi în loja sa de la Roland Garros pentru care plătește anual 80.000 de euro. Vedeta a avut grijă să închirieze cele mai bune locuri pe arena „Philippe Chatrier”.

Cei trei români au trezit interesul jurnaliștilor prezenți la marele meci de tenis. Inițial, Ion Țiriac a purtat o șapcă albastră, inscripționată „Roland Garros – Paris”, pentru a se proteja de razele soarelui.

La un moment dat, însă, el a făcut schimb de șepci cu o domnișoară aflată în loja sa, potrivit presei sportive. În final, Ion Țiriac a fost surprins purtând și o pălărie de paie și șapca albastră.

Nadia Comăneci este cea care a postat fotografia de mai jos pe contul ei de Instagram.

În timp ce urmărea meciul de tenis dintre Aryna Sabalenka și Karolina Muchova, Ion Țiriac i-a captat atenția lui Pablo Arraya, fost jucător de tenis din Peru, în prezent, comentator sportiv.

„Ion Țiriac se află în loja lui la Roland Garros. Cel mai bogat român și jucător de tenis urmărește meciul din primul rând! Dacă scrie vreodată o carte, nu o ratați!”, a scris el pe contul său de Twitter.

Ion Tiriac in his box at @rolandgarros first row wealthiest man and tennis player from Rumania 🇷🇴 If he ever writes a book , get it!

— Pablo Arraya (@TennisArraya) June 8, 2023