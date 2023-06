Așadar, soția lui Ilie Năstase a explicat că este vorba despre o locuință din zona Otopeni, cu trei niveluri. Noua lor casă este „foarte spațioasă” și are trei băi, un living și o bucătărie foarte mare, patru dormitoare și o mansardă.

Ilie Năstase și Ioana Simion s-au mutat în noua locuință

„Ne mutăm în casă nouă. O locuință din zona Otopeni, cu trei niveluri. Este foarte spațioasă, are trei băi, livingul este foarte mare plus bucătăria, după care la etajul unu sunt patru dormitoare, iar sus este mansarda care este imensă, este cât toată casa. Momentan am ales să locuim câteva luni cu chirie în ea, pentru că vrem să vedem dacă ne acomodăm sau nu.

Așa am vorbit cu proprietarul locuinței despre acest aspect și nu s-a opus deloc. Mi-a plăcut foarte mult că are grădină în fața și în spatele casei, iar pe laterale are brăduți. Este tare frumos. Mie mi-a plăcut foarte mult casa aceasta și o să o cumpărăm într-un final. Întâi, vreau să văd dacă mă simt bine în ea, pentru că nu este deloc o sumă de neglijat. Este o locuință scumpă. Este o casă foarte mare, nu o căsuță”, a declarat Ioana Simion pentru click.ro

Ilie Năstase a primit o lovitură grea

Amintim că Ilie Năstase a primit o lovitură grea după ce a fost evacuat din apartamentul de lux deţinut de Ion Ţiriac. Acesta nu se aştepta la un astfel de moment, în contextul în care se află într-o relaţie apropiată cu cel alături de care a jucat în turneele de dublu.

Chiar dacă avea o chirie aproape simbolică în complexul „Stejarii”, Ilie Năstase ar fi acumulat restanţe majore, potrivit prosport.ro. În urmă cu aproape un an, lui Năstase i-a expirat contractul de închiriere, iar reprezentanţii cartierului deţinut de Ion Ţiriac nu au mai acceptat semnarea unei noi înţelegeri. Fortul număr 1 ATP nu a mai avut de ales şi a fost nevoit să se mute într-o altă locuință.

„A expirat contractul și m-am mutat în alte blocuri!”, a recunoscut Ilie Năstase la momentul respectiv.