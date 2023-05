S-a aflat adevărul despre un moment inedit petrecut între Ilie Năstase și George W. Bush. Totul s-a întâmplat când președintele Statelor Unite a venit în vizită în România.

Bogdan Enoiu, unul dintre cele mai importante personaje din industria publicității în ultimii 30 de ani în România, a povestit ce s-a întâmplat cu ocazia primei vizite la București a fostului președinte american.

Cum evenimentul a fost organizat de Bogdan Enoiu, acesta a fost atent la toate detaliile celebrului moment. Mai exact, pe 23 noiembrie 2002, zeci de mii de români, printre care și diverse personalități din lumea sportului, s-au adunat în fața Palatului Regal din Capitală. Acestea au ascultat atunci discursul liderului de la Casa Albă, cel care urma să anunțe decizia NATO de a primi România în rândurile sale.

„Sunt onorat să transmit un mesaj poporului român: vă invităm cu mândrie să vă alăturați NATO, marea alianță a libertății”, era mesajul rostit de Bush.

Bush și Ilie Năstase, protagoniștii unui moment inedit

Nu mulți știu că în acea zi, președintele SUA și fostul mare campion Ilie Năstase au fost protagoniștii unui moment inedit. Enoiu a dat detalii despre cele petrecute la podcastul „Profu’ de Sport”. El a povestit cum George W. Bush a făcut o plecăciune în fața lui Ilie Năstase.

„N-am organizat eu, ci CIA-ul, Guvernul, nu știu (râde). Eu i-am dat latura de comunicare. A ieșit bine totul, am și stat de vorbă cu Mister. Mi-a plăcut de el, că el ne-a băgat în NATO. A avut o vorbă: „Europe whole and free from the Baltic to the Black Sea” (n.r. – „O Europă întreagă și liberă de la Marea Baltică la Marea Neagră”). Și așa a fost.

În sfârșit, a fost frumos atunci cu vizita, am avut și un curcubeu”, a spus Enoiu pentru GSP.

Bogdan Enoiu, dezvăluiri importante legate de vizita liderului SUA

Întrebat dacă atunci a primit vreo solicitare ciudată din partea Serviciilor Secrete, Enoiu a dat detalii neștiute până acum.

„Nu. Eu am vorbit cu Advanced Team. Cu cei care fac comunicare, dar ei lucrează foarte strâns cu Secret Service, fac echipă. Omul (n.r. George Bush) le-a mulțumit SPP-iștilor noștri, puțini fac chestiile astea. Laura Bush își ducea singură umbrela. Niște chestii care contează”, a relatat acesta.

Ilie Năstase s-a pierdut, pentru că este foarte emotiv

Potrivit lui Enoiu, atunci când Bush a intrat pe scenă, a venit și a făcut o plecăciune în fața lui Ilie Năstase.

„Vă dau cuvântul meu! Erau acolo Ilie, Regele Mihai, Iliescu, alții. S-a oprit, l-a recunoscut pe Ilie, că sunt aceeași generație. Apropo, partenerul de tenis al lui Ilie era Trump. Că ăla voia și el să câștige un ban, Ilie era numărul 1.

Așa…Bush a făcut o plecăciune, iar Ilie s-a pierdut, că e foarte emotiv, să știți. A trecut mai departe, a început președintele nostru să vorbească și apoi a apărut curcubeul. Și ce a zis Bush? „God is smiling on us today” (n.r. „Dumnezeu ne zâmbește azi”)”, a mai spus acesta.