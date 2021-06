Ioana Simion și Ilie Năstase s-au răzgândit

Ioana Simion a explicat recent pentru Antena Stars că nu a uitat faptul că Ilie Năstase a fost agresiv cu ea, însă recunoaște că l-a iertat. Potrivit declarației respective, Ilie Năstase „s-a schimbat foarte mult”.

Așadar, Ioana Simion spune că vrea să trăiască „frumos sufletește” și nu îl poate lăsa singur fostul tenismen, dorindu-și să rămână „un cuplu frumos”.

Explicația oferită de Ioana Simion

Aceasta a punctat că sigur se va răzgândi în legătură cu divorțul deoarece Ilie Năstase „chiar s-a străduit” și este sigură că „ține foarte mult” la ea.

„Încă nu am amânat termenul, vor lua legătura cu avocata mea dacă mă voi răzgândi și sigur mă voi răzgândi. E mai bine pentru mine și Ilie. Eu nu am uitat acel eveniment din luna ianurie, l-am iertat și am trecut peste, încerc să fie cel mai bine și pentru mine și pentru el, e exact ce simt acum

Sâmbătă am fost o mănăstire dragă sufletului meu și de acolo a plecat totul. E ceva din interiorul meu și țin cont de faptul că Ilie are mare nevoie de mine și vreau să fie ok, mai presus de toate vreau să fie el bine.

S-a schimbat foarte mult, în bine. Sper să-l țină Dumnezeu așa. Chiar s-a străduit și sunt singură de un lucru, că ține foarte mult la mine. Eu trebuie să recunosc că noi ne-am petrecut mai tot timpul împreună, în astea 6 luni i-am fost alături.

Vreau să trăiesc frumos sufletește. Nu-l pot lăsa pe Ilie singur, eu să petrec iar el. Mă bucur că nu am mai plecat într-o vacanță de mult. Momentan este soțul meu, noi stăm mai tot timpul împreună. Încerc să rămânem un cuplu frumos, fără scandaluri, fără certuri pentru ca nu sunt nvtata să trăiesc așa. El are toată libertatea, dar mi-ar fi plăcut să îmi fie alături în anumite momente, la biserică”, a declarat Ioana Simion pentru Antena Stars.