Victor Ponta a reamintit tuturor că România nu are nicio șansă de dezvoltare fără fonduri europene. Acesta a spus foarte clar că șansele sunt „zero” dacă țara nu primește bani din partea Uniunii Europene (UE). Declarația sa vine în contextul campaniei electorale, într-un moment tensionat, în care s-au pus în discuție sursele de finanțare ale statului și ale proiectelor publice.

Victor Ponta a atras atenția și asupra situației dificile în care se află România, afirmând că începând de luni (după turul doi), țara va trebui să facă față celei mai mari crize de la Revoluția din Decembrie 89 încoace. Acesta a sugerat că actuala clasă politică nu este pregătită pentru provocările economice și sociale care urmează.

El a transmis și un mesaj personal, spunând că va reveni, vineri seara, cu o poziție clară pentru alegătorii săi, după ce se va informa mai bine.

„Fără bani europeni avem șanse zero, ca să fie clar. (…)

Am un singur vot. Nu am 1,2 milioane de voturi în buzunar. Voi încerca vineri seară să spun alegătorilor mei ce cred. Cred că am obosit cu toții, de un an suntem în campanie electorală. Eu nu am decât un vot, nu am 1,2 milioane de voturi în buzunar.

Cred că George Simion a greșit că n-a venit. Pe Nicușor Dan abia am apucat să-l salut, la ieșire. De luni încolo vom face față celei mai mari crize din 1989 până acum”, a declarat Victor Ponta.