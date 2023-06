Simona Halep este suspendată provizoriu din toamna anului trecut, după ce a fost testată pozitiv pentru Roxadustat. De atunci, fostul lider WTA așteaptă să obțină un verdict, însă ITIA îi amână constant audierile. Astfel, aceasta a coborât pe locul 40 în clasamentul WTA și a ratat primele două Grand Slam-uri ale anului.

Cariera Simonei Halep pare să se fi încheiat

Din această cauză, cariera Simonei Halep pare a fi încheiată, se teme Ion Țiriac. Revoltat de situația româncei, fostul tenismen i-a transmis un mesaj de încurajare.

„După părerea mea, i-au terminat cariera Simonei, iar cineva trebuie să răspundă aici. Cât poate să ceară Simona? 100 de milioane, 200? Cine-i vinovatul? Cineva, totuși e vinovat, însă e trist ce se întâmplă cu Simona.

Nu o compar că suntem noi români sau nu știu ce. Atunci când cineva îți dă o palmă, dacă nu îi dai două înapoi – m-a învățat tatăl meu acum 80 de ani – înseamnă că ești slugă și numai în genunchi.

Suntem români și asta ne-o merităm. Că dacă am sta în picioare, în loc sa stăm… Capul plecat, sabia n-o trage, ții minte?

Am stat în picioare atât la Sydney, când a fost treaba, am stat în picioare când mi-a cântat imnul greșit în SUA la deschiderea oficială a Cupei Davis și am ieșit de pe teren. Pentru mine, să fiu român a fost o mândrie. Așa a fost și rămâne. Acum, ăștia suntem noi românii și așa defilăm”, a declarat acesta pentru as.ro.

Fostul antrenor este convins că Simona Halep va reveni pe terenul de tenis

Nu toată lumea este însă de această părere. Fostul antrenor al Simonei Halep, Firicel Tomai, este sigur că sportiva va reveni pe terenul de tenis, chiar și după o absență îndelungată, deoarece este într-o formă fizică foarte bună.

„Revine, cum să nu! Ea e tot timpul pregătită. Are o vârstă, da, dar Simona la 50 de ani, vă garantez că se va mișca mai bine ca fetele de 20 de ani! Nu decât toate, că mai sunt și fete care se mișcă incredibil, cum s-a mișcat și ea. Dar ea, la 40-50 de ani, va fi cum a fost Navratilova! Păi câștiga la fete 40 și ceva de ani Grand Slam-uri, la dublu, e adevărat”, a declarat el pentru Canal 33.