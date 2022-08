EXCLUSIV! Dezvăluirea momentului despre familia Ceaușescu la EVZ Play: Era cea mai mare minciună (VIDEO)

Așadar, Serghei Mizil a spus în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube EVZ Capital că Nicușor Ceaușescu era „prea sensibil” să conducă țara.

„Nicușor nu a ajuns să conducă lumea, era prea sensibil pentru așa ceva. Nu cred că era pregătit să conducă țara. Îl caracterizez astfel pe Nicușor: era un om extrem de sensibil, o persoană care îți recită romanțe, nu este ca mine, eu ascult manele… recita poezii. Era un om sfios, eu nu îl vedea la conducerea țării. Nu avea curaj să agațe, nu prea avea dorința de putere”, a declarat Serghei Mizil la EVZ Play.

De asemenea, acesta a dezvăluit și „cea mai mare minciună” legată de familia Ceaușescu.

„Ceaușescu nu și-a protejat nici copii, eu dacă eram în locul lui îi trimiteam din țară și le dădeam bani. Cea mai mare minciună despre familia Ceaușescu: ei făceau injecții cu sânge de copil. Râdeam tot timpul cu Nicu despre lucrurile care se întâmplau pe vremea aia, cum înnebunise lumea”, a completat Serghei Mizil.

Printre altele, Mizil a vorbit și despre demnitari și atitudinea acestora.

„Până să ajungă în funcții importante puteai să vorbești cu ei orice, după promovare parcă le tăia Dumnezeu mințile, deveneau agresivi, exact ca acum, nu s-a schimbat nimic”, a mai spus invitatul.

Nicolae Ceaușescu nu a avut niciun ban pe persoană fizică

Anterior, Serghei Mizil a dezvăluit că Nicolae Ceaușescu nu a avut niciun ban pe persoană fizică și că toți banii erau în conturi. De asemenea, invitatul a precizat că banii din conturi au fost luați, ulterior, de cei care au venit la putere.

„Pe mine mă înjură foarte mult. Păi Iliescu m-a înjurat că am spus adevărul la Antena 3 cu banii și cu alea. Eu nu inventez, eu am spus tot timpul ce am trăit eu, ce am văzut eu cu ochii mei, nu ce-am auzit.

Ți-am spus, cu trei săptămâni înainte m-a văzut socră-miu, care este Gheorghe Marcu (…) care a avut banii lui Ceaușescu pe mână, mi-a zis dacă vine ăsta eu nu vin că ne arestează Ceaușescu (…) au predat banii care nu erau afară și erau în conturile pe care le-au luat ei fără niciun fel de discuție. Ceaușescu a avut cont zero, el personal. Banii au fost luați de cei care au preluat puterea”, a spus Serghei Mizil într-un episod anterior al podcastului EVZ Play.