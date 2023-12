Revoluția din 1989. În contextul războiului din Ucraina și al agresiunii controlate de Vladimir Putin, Ion Cristoiu face o paralelă cu regimul comunist din România. El susține că Nicolae Ceaușescu a fost, la începuturi, unul dintre cei mai liberali reprezentanți ai socialismului. Astfel, cum se explică decăderea lui rapidă?

Robert Turcescu, la rândul său, mărturisește că s-a întrebat același lucru de nenumărate ori. În acest context, l-a întrebat pe Ion Cristoiu dacă are o explicație pentru acest fenomen. Cristoiu amintește că el însuși este un produs al liberalismului ceaușist. Mai mult, ca exemplu, jurnalistul susține că generației sale i s-a permis să îl studieze pe D. D. Roșca.

Dumitru Roșca (n. 29 ianuarie 1895, Săliște, comitatul Sibiu – d. 25 august 1980, Cluj) a fost un distins filosof român și membru titular al Academiei Române. Cunoscut pentru contribuțiile sale semnificative în domeniul filosofiei, Dumitru Roșca a devenit remarcabil și în calitate de traducător al operei lui G.W.F. Hegel.

Începând de la sfârșitul anilor 50 și până în anii 60, a realizat traducerea integrală a lucrărilor lui Hegel, aducând astfel contribuții valoroase la studiul și înțelegerea filosofiei hegeliene în limba română. Lucrările și influența sa au avut un impact durabil asupra peisajului filosofic românesc.

În plus, Ion Cristoiu discută pe larg și aportul Serviciilor străine în distrugerea Securității românești. El susține că un rol major l-au avut Serviciile sârbești

„Eu sunt creația liberalismului lui, Am făcut facultatea de filosofie, în care, la istoria filosofiei, era D. D. Roșca, interzis până atunci, traducătorul lui Hegel. Am făcut logică clasică, am făcut de toate, până în ’71. În ’71 l-a apucat și ne-a trimis pe toți cei care am terminat, la Ștefan Gheorghiu… Noroc că eu am plecat din învățământ.

Eu spun încă un lucru. În Decembrie ’89, la 15 decembrie, a fost o criză de doi lei. O criză pe care un sistem viabil, puternic, o rezolva în jumătate de oră. Căderea lui Ceaușescu este semnul, dovada cea mai bună a incapacității lui de a rezolva ceva. Dacă vă uitați, nimeni n-a analizat asta. Toată lumea s-a preocupat de eroismul celor din stradă. A fost, dar nu asta a…

A trimis la Timișoara, vreo 10 generali. Se călcau în picioare. Ăia au venit și au preluat comanda. Organele locale, care știau, nu mai comandau nimic. Securiștii care erau la filaj trebuiau să transmită la București (…) A fost una dintre cauze. Doi. Ce fel de securitate avem noi, că au făcut-o muci serviciile străine? (…) Păi, la Timișoara, au făcut-o muci. Serviciile sârbești, ele au fost în prima linie, maghiare”, a precizat Ion Cristoiu.