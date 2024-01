Adevărul despre Elena Ceauşescu. Soția lui Nicolae Ceaușescu ar fi „interzis-o” pe marea cântăreață. Irina Loghin povestește din ce motiv!

Irina Loghin pare să fi descoperit taina longevității. În februarie 2024, cântăreața împlinește 85 de ani. În ciuda vîrstei înaintate, ea își păstrează încă frumusețea din tinerețe. Privind înapoi la debutul său în cariera muzicală, observăm transformările prin care a trecut celebra interpretă de muzică populară.

Declarațiile artistei ne ajută să înțelegem de ce a fost marginalizată timp îndelungat, devenind un subiect de râs chiar și pentru Elena Ceaușescu.

Cunoscută drept „Regina muzicii populare românești”, Irina Loghin poate să se laude cu o carieră impresionantă care durează de peste 60 de ani. Pasiunea pentru muzică a fost cultivată în sufletul său de către tatăl vedetei. De la mama sa a preluat învățăminte morale prețioase, de tipul corectitudinii și modestiei.

Irina Loghin a evoluat în calitate de solistă în ansamblurile „Ciocârlia”, „Barbu Lăutaru” și „Ciprian Porumbescu”, demonstrându-și talentul remarcabil. Cu toate că a avut contribuții notabile la scena muzicală românească, abilitățile ei au traversat granițele țării.

Vedeta nu a fost doar admirată pentru abilitățile sale artistice remarcabile, ci și pentru frumusețea sa. Ea era o femeie cu trăsături deosebite, emanând seninătate și carismă, calități pe care le-a păstrat și în prezent.

În ziua de 19 februarie, Irina Loghin va sărbători venerabila vârstă de 85 de ani, însă nu pare să aibă niciun motiv de îngrijorare. Pare că artista a descoperit secretul tinereții!

Irina Loghin a vorbit într-un interviu despre modul de viață pe care l-a ales.

„Fiecare om este cum simte, cum îl țin puterile, nu știu dacă am descoperit eu secretul longevității. Trebuie să fiu tare, să nu cad în melancolie. Eu sunt o persoană care se bucură când poate ajuta pe cineva, e important să știi că poți ajuta pe cineva, că ești acolo pentru acel om.

Irina Loghin a reușit să-și conserve frumusețea și aura fermecătoare pe care o emana în anii tinereții, în perioada când își clădea începuturile în cariera muzicală.

Cu toate acestea, se pare că tocmai calitățile deosebite ale artistei au generat cele mai mari probleme. Irina Loghin a fost, se spune, interzisă de către Elena Ceaușescu timp de 8 ani. Cu toate acestea, după Revoluție, Irina Loghin și-a recăpătat locul în prim-planul muzicii românești.

Dar eu ştiu că a fost mâna unor colegi ”binevoitori”, care au spus că eu cântam melodii indecente, ceea ce nu era adevărat. Timp de opt ani nu am mai avut voie să cânt pe nicăieri”, a mărturisit artista, în urmă cu ceva timp.

În ceea ce privește obiceiurile sale culinare, vedeta a adoptat o dietă vegetariană de peste 30 de ani. Irina Loghin susține că a luat această decizie ca răspuns la anumite probleme de sănătate pe care le-a avut.

Ea consideră că acest stil de viață adoptat reprezintă secretul longevității sale, deoarece afirmă că îi conferă o înviorare atât fizică, cât și sufletească.

Irina Loghin a povestit despre un moment trăit în timp ce era în turneu, la Sibiu.

„Eram într-un turneu la Sibiu. Și m-am dus la masă cu Benone și alți colegi… Eu sunt mare iubitoare de animale, și eu, și fiica mea, Irinuca. Cu tăierea porcului era un chin, fugeam de acasă, dar în turneu nu am avut ce face și am comandat un grătar de vită. Am făcut o intoxicație mare…

Eram pe scenă cu maestrul dirijor Ionel Budișteanu. Am început să amețesc, să văd steluțe în fața ochilor. M-am dus aproape de maestrul Budișteanu și i-am spus „țineți-mă că mă prăbușesc”… Mi s-au muiat picioarele, m-au luat cu salvarea, m-au dus la spital.

Se întâmpla prin 79 și mi-am zis, cine mai mănâncă carne de aici înainte, indiferent ce se întâmplă. De atunci am tăiat carnea de pe lista alimentelor și toate proteinele le iau din nucă, din migdale…

Să vedeți ce preparate fac acasă cu tot felul de amestecuri din semințe. Cartofi dulci, care nu îngrașă așa ca cei albi, îi pun la grătar cu ulei de măsline, sunt un deliciu”, a povestit artista, potrivit Playtech.