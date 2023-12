Documentarul „Tovarășu’ – Facerea, gloria și desfacerea unui dictator”, despre Nicolae Ceaușescu, care va difuzat pe VOYO, aduce la lumină detalii necunoscute publicului larg.

Mari semne de întrebare sunt puse după descoperirea dosarului despre fostul doctor personal al liderului comunist, Abraham Scheckter. Medicul s-ar fi sinucis în condiții suspecte, căzând de la etajul 6 al Spitalului de Urgență din București.

Misterul sinuciderii este cu atât mai mare cu cât toate însemnările medicului despre sănătatea lui Nicolae Ceaușescu au dispărut.

Mai mult de atât, familia lui Sheckter și-a pierdut urma prin Israelul natal și nimeni nu poate confirma povestea.

Constantin Boștină, fostul secretar personal al lui Nicolae Ceaușescu, povestește în cadrul documentarului că sănătatea dictatorului era precară.

„Eu am vorbit cu medicul lui, medicul urolog… Și mi-a spus că oricum (am vorbit cu el despre starea de sănătate a lui și înainte de 89, dar după 89, când am vorbit cu medicul urolog care-l îngrijea pentru partea de prostată), spunea că „oricum, Ceaușescu din punct de vedere al resurselor energetice era epuizat, aproape tot organismul.

Și la bilanțul energetic, la fel – mai mult de un an jumătate, doi, nu mai trăia”, spune Boștină.