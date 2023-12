Ce a fost operațiunea „răsturnarea lui Ceaușescu”? Alex Mihai Stoenescu, istoric și scriitor, a discutat într-un interviu televizat despre operațiunea „răsturnarea lui Ceaușescu”, care a avut loc în decembrie 1989.

Stoenescu a oferit o perspectivă nouă, din punct de vedere al unui scriitor, despre această operațiune. Totodată, istoricul a oferit și amănunte, pe care le-a inclus în cărțile sale. Ulterior, ele au fost confirmate de rechizitoriul transmis de parchetele militare.

Istoricul susține că nu a avut acces la informațiile oficiale de care a dispus Procuratura Militară, în momentul când lucra la cărțile sale pe tema perioadei comuniste. El menționează că a avut nevoie de intervenții. Ele au venit din diverse direcții. Totul pentru a avea acces la informațiile corecte.

„Documentul istoric este acest rechizitoriu al parchetelor militare. Cărțile mele se îndreaptă spre adevărul istoric.

Cărțile mele pot fi citite oricând, oricine poate spune că am avut dreptate. Am trăit această satisfacție, momentul când a apărut rechizitoriul, descoperind cât de mult am fost confirmat pentru că nu tot ce am scris s-a confirmat, dar aproximativ 90% așa a fost.

Nu am avut acces la informațiile la care a avut acces Procuratura Militară. În anii 2000 când am făcut eu cercetarea, o serie întreagă de documente erau interzise.

Am pătruns foarte greu, cu intervenții. Până și stenogramele comisiilor parlamentare din Senat erau secrete, interzise

Cu ajutorul unor prieteni care au avut arhive personale, cu ajutorul șefului partidelor militare care mi-a permis pentru două săptămâni să merg zi de zi, la Parchet, să citesc dosarul.

M-am documentat și mi s-a pus la dispoziție toată arhiva ziarului România Liberă și a ziarului Ziua”, spune el.