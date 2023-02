Jurnalistul Ionuț Cristache l-a avut drept invitat, în podcastul ”Istoria secretă”, de pe canalul de YouTube ”HAI România!”, pe Virgil Măgureanu, cel care a fost primul director al SRI în perioada 1990-1997.

În cadrul acestui podcast s-a abordat mai multe teme, precum povestea unui complot între Virgil Măgureanu, Ion Iliescu și o parte a intelectualității române. Acest complot a durat aproape zece ani, în perioada 1980-1989.

Punctul de plecare al discuției a fost cartea ”Ce s-a întâmplat de fapt”, aceasta fiind un dialog între Virgil Măgureanu și Lavinia Betea despre ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă.

Astfel, jurnalistul Ionuț Cristache l-a întrebat pe invitatul său dacă a existat sau nu un complot împotriva lui Nicolae Ceaușescu.

”Aș vrea să fac precizarea necesară că dna. Lavinia Betea, o autoare arhicunoscută de cărți bune, nu este autoarea acestei cărți, ci este împreună cu mine într-un dialog din care a rezultat cartea. Am ales-o pe dna. Betea să o rog să facă cu mine acest dialog pentru că este una dintre cele mai bune cunoscătoare a perioadei comuniste și a evenimentelor care au debutat în decembrie ’89 când s-a putut înlătura comunismul.

Nu-mi place cuvântul complot deoarece complotul era al clanului Ceaușescu împotriva poporului român. România era într-una dintre situațiile cele mai nefirești din toată Europa de Est care era ajunsă sub cizma sovieticilor.

Atunci când toate țările începuseră să se emancipeze, să aspire către o normalitate, în România a avut șansa să ajungă la putere o persoană care a avut șansa să împingă România înapoi, în loc să o ducă înainte cum pretindea.

Să numești complot o reacție firească și care ar fi trebuit să aibă anvergură națională împotriva clanului Ceaușescu, risc să spun că era chiar și în favoarea lui Ceaușescu. Ar fi putut fi judecat altfel decât a fost. Eu sunt unul dintre martori”, a răspuns acesta.

Virgil Măgureanu, mandatat de Iliescu pentru a participa la procesul soților Ceaușescu

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, l-a mandatat la vremea respectivă pe Virgil Măgureanu să participe la procesul soților Ceaușescu. Pe fond, jurnalistul Ionuț Cristache l-a întrebat cum a fost trimis acolo, dar și care a fost motivul.

”Am fost trimis ca martor, nici astăzi nu știu al cui martor am fost. Iliescu când m-a trimis știa mai multe despre ce se va întâmpla acolo decât știam eu. Nu știam în niciun fel desfășurătorul (evenimentelor – n.r). Îmi e teamă că soluția finală nu a fost teama unui grup care a gândit într-un anumit fel, atunci toată lumea aștepta moartea lor, toți cei care s-au uitat atunci așteptau acest moment.

Când cei care au fost atunci judecați, după părerea mea într-un mod nefiresc și într-un context halucinant, au pus capăt unei perioade care a fost marcată de multe lucruri negative. Toată lumea dorea să-i vadă morți, să se sfârșească cu moartea lor.

Eu nu am spus că cei care le așteptau moarte sau le doreau moartea erau setoși de răzbunare, ci pur și simplu acolo s-au întâmplat mai multe lucruri. Era halucinant ce se punea pe seama lui Ceaușescu, zecile de mii de morți, că el era acuzat de lucruri care de care mai grave. Vorbim de șirul de tragedii parcurse de mulți dintre români într-un mod în care în alte țări împotrivirea față de regimul comunist se produsese de mult.

Îmi aduc aminte că eram copil la Timișoara când am văzut studenți manifestând în favoarea revoluției ungare împotriva comuniștilor. Asta s-a întâmplat cu mulți ani înainte de venirea lui Ceaușescu. Eram sigur că eram considerat unul dintre dușmani.

Eu nu sunt decât un profesor de științe politice care într-un fel sau altul ținea, în felul lui, la părerile articulate despre ceea ce înseamna comunismul și mandatul lui Ceaușescu”, a mai spus invitatul podcastului ”Istoria secretă”.

România era atunci cel mai remarcabil loc din Balcani

Ionuț Cristache l-a întrebat pe interlocutorul său care a fost prima concluzie la care a ajuns atunci când a văzut în ce direcție o ia procesul.

Astfel, Virgil Măgureanu a spus că ”se întâmplă un lucru nefiresc, finalul unui scenariu halucinant ca mandatul lui Ceaușescu. era ceva care afecta categorii mari, o țară întreagă, atâta vreme cât România era din perioada interbelică una dintre cele mai importante țări din Balcani. România era atunci cel mai remarcabil loc din Balcani.

Știm bine că anul 1964 a pus capăt tragediei celor care au trecut prin pușcării. Într-un fel sau altul au fost eliberați mulți oameni, mulți dintre ei nu s-au mai putut întoarce pentru că muriseră între timp în condiții groaznice pentru ei. În loc ca după moartea lui Dej lucrurile să meargă către o liberalizare, România dintr-un motiv sau altul a mers invers.

Nu cred că vă scapă amănuntul din istoria recentă că înainte de a ajunge președintele României, în acel conclav foarte îngust care cuprindea toți conducătorii României de atunci, comuniștii conduceau de parcă erau într-o conspirație continuă. Multe dintre aceste conspirații au fost bătaie de joc.

Înainte de a ajunge președintele României, el (Ceaușescu n.r.) făcuse niște greșeli care-l situau în afara cercului celor chemați să conducă România. el era datorită mai multor trăsături personale obiectul de umor al grupului care conducea România și al lui Dej. Putem conchide, pe un subiect care oricum nu prea mai are importanță acum să-l învârtim în această discuție, putem conchide că a fost o neșansă pentru România că a fost făcută această alegere”.

Gazda podcastului a precizat că îndeplinea criteriile unui om care să nu pună probleme, iar Virgil Măgureanu a spus ”da, au crezut că va fi ușor de manevrat, iar lucrurile s-au întâmplat exact invers”.

Virgil Măgureanu a fost un beneficiar al sistemului comunist

Jurnalistul Ionuț Cristache a precizat că Virgil Măgureanu, înainte de democrație, a fost un beneficiar al sistemului comunist, motiv pentru care l-a întrebat pe interlocutorul său despre modalitatea prin care a ajuns la Ștefan Gheorghiu, pe vremea aceea fiind vorba despre academia care pregătea cadrele în comunism. Virgil Măgureanu a fost profesor de științe politice acolo.

”Înainte am ajuns la Ștefan Gheorghiu nu datorită unor șanse extraordinare pe care le-am avut eu, ci și datorită faptului că eram atunci mulți dintre cei care au ajuns să absolve (studiile n.r.) cu rezultate foarte bune.

Nu mi s-a făcut un favor că am fost eu selectat și am fost unul dintre favoriții regimului. Când îmi susținusem doctoratul și așteptam o avansare pe linia profesională s-a întrerupt orice fel de avansare și ne-au ținut, timp de 20 de ani, să așteptăm la rând să avansăm la următoare poziție profesională.

Statutul meu m-a favorizat să fac ceea ce am făcut. Am martori cărora le-am spus de când am intrat acolo că e cazul să punem bazele unui alt partid”, mai spune acesta.

Virgil Măgureanu și-a dorit revenirea la o Românie normală

Virgil Măgureanu a mai fost întrebat dacă s-a gândit vreodată să submineze sistemul din interior, în contextul în care acesta a ajuns cadru profesorul la universitatea partidului în timp ce credea că lucrurile nu merg în direcția bună.

”Am vrut să revenim la o Românie normală. Am ajuns la Ștefan Gheorghiu în august 1969. Am simțit că lucrurile deraiază cu mult înainte, din copilărie. Foarte multe lucruri nefirești s-au întâmplat atunci. Am încercat să duc acest gând la bun capăt”, a mai spus acesta.

Întrebat pe cine s-a bazat pentru a submina Partidul Comunist, invitatul de podcastului ”Istoria secretă” a răspuns ”când s-a sfârșit prima parte a pregătirii mele, neavând nicio experiență practică, politică, primul lucru pe care l-am aflat este că o țară poate performa prin reforme și nu evoluții.

Ce s-a întâmplat în secolul XX arată că țările care au trecut prin situații extreme nu au performat, ba chiar au dat înapoi. Printre ele și România noastră”.