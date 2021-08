Doliu uriaș în lumea spionajului românesc. Gheorghe Marcu, socrul lui Serghei Mizil, a murit. Acesta a fost adjunctul lui Ioan Mihai Pacepa în DIE. După fuga lui Pacepa din România în SUA, Gheorghe Marcu a rămas activ în structurile de informaţii.

Gheorghe Marcu s-a stins din viaţă luni. Personaj de frunte al spionajului românesc, Gheorghe Marcu a fost unul dintre apropiatii lui Ion Mihai Pacepa, adjunctul DIE si consilier personal al “fiului poporului”. In 1978, Pacepa a cerut azil politic in Statele Unite, unde a lucrat pentru comunitatea de informatii a Americii in diferite operatiuni impotriva fostului bloc sovietic.

„Oamenii adevărați îți sar în ajutor la nevoie, când toți se dau înapoi. Așa a fost socrul meu, General Maior Gheorghe Marcu. Și pentru asta îl vom onora câtă vreme trăim. Priveghiul are loc astăzi, la Mausoleul Cimitirului Militar Ghencea. Înmormântarea este mâine, la orele 12:00”, a scris Serghei Niculescu Mizil pe Facebook.

(sursa foto: Facebook/ Cora Niculescu Mizil)

Mesajul cutremurător al fetei lui Gheorghe Marcu

„Cand se termina viata unui om, noi, cei ramasi in urma, facem bilantul. “Ce ramane?” e intrebarea…

In cazul de fata, multe lucruri facute pentru tarisoara asta in care traim, lucruri facute fara valva si fara dorinta unei recunoasteri publice si daca mai multi oameni ca el ar trai si s-ar naste poate am avea cu totii sansa de a trai intr-o lume mai buna. Cu multa recunostinta pentru ca ai fost tatal meu si m-ai crescut si m-ai iubit, te conduc pe ultimul drum acum dar te voi iubi mereu! Priveghiul are loc astazi 23.08.21 la Mausolul din Cimitirul Ghencea Militar 1 ( pe Bd Ghencea) si inmormantarea maine 24.08.21 la ora 12.

Tatal meu General Maior Gheorghe Marcu”, a scris şi Cora Niculescu Mizil, pe Facebook.

Cora Niculescu-Mizil, o prezenta discreta si rafinata, este fiica generalului Gheorghe Marcu, unul dintre fostii conducatori ai Directiei de Informatii Externe, seful diviziei V2 si profesor la ASE care recruta toti viitorii spioni din cadrul Facultatii de Comert Exterior.

Sursa foto: Dreamstime