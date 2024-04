Noul sezon al „Chefi la Cuțite” a fost o mare surpriză pentru telespectatori. Pentru unii a fost o surpriză plăcută. Pentru alții a fost un real șoc, după ce au aflat că Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlăptescu și Sorin Bontea au fost înlocuiți.

În plus, acest sezon a adus pentru prima dată pe platourile de filmare patru chefi bucătari, nu trei, așa cum au fost obișnuiți telespectatorii sezoane la rând.

Cei patru s-au luptat pentru a ajunge în etapa echipelor, însă doar trei dintre ei au reușit acest lucru. Dintre cei patru câștigători ai cuțitului de aur, s-a impus fix cel care a primit cuțitul de aur de la bucătarul chef care nu a reușit să-și formeze o echipă.

Potrivit „Viperelor Vesele”, câștigătorul show-ului culinar „Chefi la Cuțite” este Mihai Dragomir. Inițial, a făcut parte din altă echipă, apoi a devenit concurentul lui Chef Richard Abou Zaki. A primit cuțitul de aur din mâna lui Chef Ștefan Popescu, apoi a fost integrat în echipa lui Chef Orlando Zaharia.

Cu toate acestea, din diverse motive, a fost transferat în grupul condus de Chef Richard Abou Zaki.

Mihai Dragomir a învățat suficient de mult din arta bucătăriei pentru a câștiga concursul. Vă reamintim că Chef Richard Abou Zaki este unul dintre cei mai talentați bucătari din Europa. Este apreciat în Italia, țara renumită pentru gastronomia sa. Probabil, talentul său l-a ajutat pe tânărul bucătar să plece acasă cu marele premiu.

Mihai Dragomir are doar 24 de ani. I-a impresionat pe cei patru bucătari chefi încă de la începutul concursului. A reușit să obțină al patrulea cuțit de aur. A fost elev la școala de bucătari a lui Chef Ștefan Popescu. A acumulat cunoștințele necesare pentru a prepara un desert excepțional, punctajul maxim, pentru care a și primit cuțitul de aur.

A început să gătească pizza într-un bistro local din Constanța în timpul liceului. Încetul cu încetul, a devenit atras de zona gastronomică. Ambițios, a urmat cursuri de specialitate pentru a-și dezvolta abilitățile. A participat la „Chefi la Cuțite” în trecut. A revenit pe micile ecrane și-a câștigat concursul.

„Am ales să mă mut la București. Mi-am găsit o școală, mi-am găsit un job în unul dintre cele mai bune restaurante la momentul respectiv pe piață. Este un restaurant de fine dining. Am plecat de jos, pe secțiunea de salate, apoi am trecut la carne. (…)

Se auzea vorba prin Constanța că a venit un mare chef de la Londra: Alex Crăciun. Mi-am depus CV-ul, voiam neapărat să ajung acolo! Și în cele din urmă m-au contactat. Am lucrat alături de el 8 luni. (…)

Am fost și la câteva competiții internaționale. Am fost la Olimpiada Gastronomică de la Stuttgart cu echipa națională de juniori. Sunt foarte pasionat și am încercat să fac multe chestii într-un timp scurt”, a spus el în emisiunea TV.